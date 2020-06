Scommesse, Coppa Italia: Juventus in discesa con il Milan, Inter avanti al San Paolo

ROMA – Tre mesi dopo, il pallone ricomincia a rotolare anche in Italia. Saranno le semifinali di Coppa Italia a decretare il ritorno del calcio tricolore. Juventus e Milan, allo Stadium, apriranno le danze venerdì sera con i campioni d’Italia nettamente favoriti anche in virtù del pareggio dell’andata a San Siro. I betting analyst di Stanleybet.it bancano la vittoria di Cristiano Ronaldo e compagni a 1,55 rispetto al 5,75 dei rossoneri, mentre il pareggio è dato a 4,15. Divario netto anche in virtù del fatto che il Milan, in Coppa Italia, non vince a Torino contro la Juventus da ben 35 anni. Under, 1,90, e Over, 1,80, praticamente si equivalgono mentre il 2-1 in favore dei bianconeri, risultato uscito già in quattro confronti di Coppa, si trova in lavagna a 7,75. Sabato, invece, sarà la volta di Napoli e Inter con i partenopei che sognano la finale dopo il blitz dell’andata. Al San Paolo Gattuso e i suoi partono però leggermente sfavoriti: il successo degli azzurri, riporta Agipronews,, è dato a 2,65 contro il 2,60 di Lukaku e compagni. Quello di sabato è il quinto confronto, in Coppa Italia, tra Napoli e Inter negli ultimi 10 anni: il bilancio per ora è di due qualificazioni a testa. Anche in questo caso Over, 1,80, e Under, 1,90, sono vicinissimi. Così l’1-0 in favore dei padroni di casa, risultato che bisserebbe l’andata, è in lavagna a 8,75 mentre lo 0-2 a favore dei ragazzi di Conte, punteggio che li porterebbe in finale, pagherebbe 12 volte la posta. (AgiPro)