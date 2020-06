BASKET – Mercato Gevi Napoli, da Biella arriva Eric Lombardi

La GeVi Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Eric Lombardi, ala classe 1993, proveniente dalla Pallacanestro Biella.

201 cm per 100 kg, prodotto del vivaio della Pallacanestro Biella, Lombardi diventa ben presto elemento della prima squadra con coach Fabio Corbani, un’ascesa che l’ha portato a vivere da protagonista il successo in Coppa Italia nel marzo 2014 vincendo il premio di miglior Under 22 della manifestazione. Nel 2015 approda in Serie A1 con Pistoia. Chiude la regular season con 5,2 punti e 4,3 rimbalzi di media. Nel dicembre 2017 Lombardi firma con l’ambiziosa Treviso in A2 e in pochi mesi diventa un elemento imprescindibile nelle rotazioni dei veneti di coach Pillastrini prima e Menetti poi. Nella stagione successiva è tra i protagonisti della scalata alla A1 di Treviso, chiudendo l’annata ad oltre 7 punti e circa 5 rimbalzi a partita. Nell’estate scorsa ritorna a Biella recitando anche stavolta un ruolo fondamentale nello scacchiere di coach Galbiati. Chiude con 8,5 punti e 6 rimbalzi. È una vecchia conoscenza di coach Sacripanti, con cui nell’estate del 2013 ha conquistato l’Europeo Under 20 con la maglia della Nazionale azzurra.

Queste le prime parole da giocatore azzurro di Eric Lombardi: “Innanzitutto ringrazio la società e coach Sacripanti per avermi dato l’opportunità di far parte dell’ambizioso progetto di riportare Napoli in Serie A. Il forte interesse della Gevi mi ha lusingato molto e mi ha convinto ad accettare subito. Sono contento di poter indossare la maglia azzurra, ho voglia di dimostrare ai tifosi il mio valore. Conosco già alcuni di quelli che saranno i miei compagni di squadra. Mi sto allenando per recuperare la forma fisica dopo il lockdown del nostro Paese. Sono molto carico per questa nuova stagione, voglio lottare per obiettivi importanti”.

12.06.2020 Ufficio Comunicazione Napoli Basket