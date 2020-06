CdS: Mertens in dubbio per la semifinale di domani, fastidi muscolari per il belga

Secondo quanto riporta, stamattina, il quotidiano il “Corriere dello Sport” le condizioni fisiche di Dries Mertens preoccupano non poco l’allenatore del Napoli. L’attaccante belga nell’ultima seduta di preparazione è apparso alquanto affaticato a causa di fastidi muscolari da imputare soprattutto ai carichi di allenamento sostenuti dopo un così lungo stop. Un suo forfait nel match importantissimo di domani sera al San Paolo contro l”Inter, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarebbe, per Gattuso, una grave assenza. Ma le speranze che il folletto azzurro possa riprendersi in queste ultime ore che separano dalla sfida contro il suo connazionale Lukaku, rimangono. Al termine della rifinitura odierna che si terrà a Fuorigrotta, lo staff medico potrà dare qualche certezza in più. Sia i medici che il tecnico azzurro puntano sull’effetto benefico del riposo. Qualora il nazionale belga non dovesse partire dal primo minuto, toccherebbe a Milik guidare l’attacco partenopeo. Oltre a Mertens anche Allan e Ruiz potrebbero non farcela ad essere della partita, almeno inizialmente.