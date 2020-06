LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: difesa di ferro, che capitano Insigne. Meret e Milik decisivi sui rigori

MERET 7: sicuro tra i pali, non sbaglia nulla. Anche con il gioco di piede si fa molto apprezzare. Straordinaria la parata sul rigore calciato da Dybala.

DI LORENZO 6,5: buonissima la fase difensiva, si propone anche in avanti con i tempi giusti.

MAXIMOVIC 7: un muro di gomma, insuperabile di testa, bravo anche a far partire l’azione con i suoi piedi educati.

KOULIBALY 7,5: è tornato il signore della difesa, dominante. Quando si esprime così non ce n’è per nessuno.

MARIO RUI 6,5: spinge bene e difende anche meglio. Sul finale del match si innervosisce troppo costringendo Gattuso a sostituirlo.

HYSAJ 6,5: entra bello pimpante, mette tanta energia sul terreno verde.

FABIAN RUIZ 6: buon palleggio, ma si vede che non è al meglio.

ELMAS S. V. pochi istanti per lui per esprimersi.

DEMME 6,5: “ringhia” su tutti, pressing feroce e grande intelligenza calcistica.

ZIELINSKI 6: non trova lo spunto giusto, ma ci mette tutto sé stesso in fase di filtro.

ALLAN 6: impegno, energia e intraprendenza. Sta tornando anche il brasiliano…

CALLEJON 6: commette qualche errore di troppo in appoggio. Solita sagacia tattica.

POLITANO 6,5: entra molto bene nella partita, va al tiro pericolosamente in un paio di circostanze.

MERTENS 6: non trova tante occasioni per mettersi in mostra, non è al 100%, ma ha personalità e inventiva quando agisce soprattutto sulla trequarti.

MILIK 6,5: presenza importante al centro dell’aria, sigla il fondamentale rigore che fa alzare la coppa Italia al Napoli.

INSIGNE 7: grande sacrificio dietro, qualità e grande visione di gioco sulla trequarti o a sinistra. In questo momento è un giocatore insostituibile per il Napoli.