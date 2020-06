Condò, Chiariello, Galeone, Carletti e Mirone dai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’

Chiariello: “Non bisogna abbassare la guardia, ma un contagio emotivo non lo si può strumentalizzare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “I nuovi positivi non hanno una capacità di contagio come quelli precedenti, sostiene il professore Remuzzi. Il contagio c’è sempre, ma il famoso R0 è molto vicino. Se è vera questa tesi, l’assembramento post vittoria del Napoli che ha trovato nell’OMS parole di grande pesantezza, in realtà non è così grave come può sembrare a prima vista. Non eravamo in Lombardia, la Campania ha un contagiato al giorno su 6mila tamponi. Come ha detto il sindaco, è vero che si sono abbracciati, ma erano tutti napoletani. Non bisogna abbassare la guardia, ma un contagio emotivo non lo si può strumentalizzare”.

Galeone: “Allegri ha fatto bene ad andarsene, dovevano separarsi. Da quel che so vorrebbe andare all’estero”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Galeone, allenatore: “Mi dispiace dell’annata terribile al Napoli. Sarri? Ha 10 punti in meno della Juventus di Allegri. Ha perso tre partite in campionato, a parte quelle in Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Gattuso l’anno scorso al Milan è arrivato ad un punto dall’Inter, perdendo entrambi i derby, tutti pensano che sia uno che dà solo grinta, lui è amante dei bei giocatori. È uno che organizza la fase difensiva molto bene, l’anno scorso aveva la seconda o terza miglior difesa. Un anno gli dissi “Rino, ma è possibile retrocedere con la squadra che ha subito meno gol di tutti?” era il Pisa. Contro la Juventus, li ha intortati senza fargli fallo. Ha messo il centrocampo tutto dietro la linea della palla ed attaccavano i giocatori della Juventus senza farsi mai saltare. Sbagliato prendere Sarri? Non lo so. Max ha fatto bene ad andare via, dovevano separarsi: ciclo finito. Dire di no al Napoli? Per quanto ne so Allegri, vorrebbe andare all’estero. In fin dei conti ha detto di no all’Arsenal, al Chelsea ed al Real Madrid. Penso voglia andare in Inghilterra. Milan? Hanno fatto scelte incredibili”.

Carletti: “In Italia non c’è la totale percezione di ciò che è accaduto nelle zone maggiormente colpite. Variazione protocollo? Vi spiego”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Carletti, CTS: “Il campionato finirà? Assolutamente sì. Approfitto per fare i complimenti al Napoli ed a Gattuso, una persona squisita, per bene. Mettendo in atto tutte le indicazioni date, ci sono ottime probabilità di portare a termine il campionato. Mai come oggi, la responsabilità non è solo del singolo. Con il buon senso di tutti, si può andare avanti. Festeggiamenti? L’assembramento è sbagliato, di certo, ma è comprensibile. Il virus è in circolo e si trasmette con la troppa vicinanza. Variazione protocollo? Il CTS è a disposizione del Ministero della Salute per fornire risposte ad eventuali domande. Esso è diviso in sezioni, io sono in quella doping. Vanno distinti l’attività sportiva, professionistica e sportiva. Ciò che viene precisato, indicato e che deve essere tenuto sotto controllo, sono le norme guida. Esse parlano di distanziamento sociale, distanziamento netto sulla possibilità di contagio, dando prevenzione assoluta. In alcuni sport questo è molto difficile. Bisogna mantenere la distanza, evitare luoghi ed indumenti condivisi, lavarsi spesso le mani, coprirsi in caso di tosse o starnuto per evitare che vengano espulse particelle. L’attenzione è rivolta solo a queste norme. Il calcio poteva ricominciare prima? In Italia non c’è la totale percezione di ciò che è accaduto nelle zone maggiormente colpite. Le persone attualmente positive pare che abbiano una carica virale minore rispetto a quella di prima. Ne approfitto per ricordare dell’importanza delle vaccinazioni, il problema vaccinale è molto sottovalutata. Genitori, fate vaccinare i ragazzi. Usiamo il cervello tutti assieme”.

Mirone: “Quarantena soft? Continueremo i nostri controlli settimanali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli: “C’è un’ottima atmosfera a Napoli. Festeggiamenti? Abbiamo una città che ha un solo caso negli ultimi due giorni e non è un invito a buttare le mascherine o non stare attenti. Non è una cosa che andava fatta, ma come fai a mettere una museruola ai napoletani che tifano Napoli. Sarebbe accaduto anche a Torino. Quarantena soft? Continueremo i nostri controlli settimanali per garantire uno spogliatoio tranquillo. Gli accordi sono quelli di continuare con i protocolli settimanali tra una gara e l’altra. Prudenza assoluta”.

Chiariello: “Le parole del presidente che dice di essere l’anti-Juve, fa pensare ad un De Laurentiis che nella fase 4 della sua presidenza, va verso la vittoria”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “De Laurentiis, dopo aver parlato con Zazzaroni, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a Giordano. Pare che sulle multe ci sia stato un accantonamento, non ancora definitivo, ma ci sono considerazioni importanti. Ha sempre incensato i suoi tecnici ogni volta che li ha presi, su Gattuso sta spendendo parole che non ha mai speso. Il progetto sta diventando molto importante, a lunga scadenza, anche perché si è sempre fatto apprezzare. Le parole del presidente che dice di essere l’anti-Juve, fa pensare ad un De Laurentiis che nella fase 4 della sua presidenza, va verso la vittoria”.