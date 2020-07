Serie A: insidia rossonera sul cammino della Lazio, l’emergenza punte alza la quota dell’«1» biancoceleste

Senza Immobile e Caicedo, Inzaghi resta favorito, a 2,40, ma il Milan è vicino, a 3,00. Allo Stadium, derby da «1» fisso: Juve a 1,28, Torino a 11. Gran finale domenica sera con Napoli-Roma: azzurri avanti, a 2,05, la Roma si aggrappa ai precedenti e al feeling di Dzeko con il San Paolo. Un altro gol del bosniaco si gioca a 3,00.

È alle porte un turno “stellare” della Serie A, con tre partite di grande fascino. Partenza domani pomeriggio con il derby di Torino, nel quale i granata proveranno a uscire imbattuti dallo Stadium bianconero, cosa mai successa finora, visto che il bilancio parla di sette vittorie della Juventus (due delle quali in Coppa Italia) e due pareggi. Le quote aprono un fossato larghissimo tra «1» e «2»: la vittoria bianconera scende fino a 1,28, il colpo granata vale 11 volte la posta. Un pareggio, come quello centrato dal Toro lo scorso 3 maggio, è offerto a 5,30. Le previsioni conducono a match da Over, dato a 1,60, anche se gli ultimi cinque derby sono terminati con risultati da Under (offerto a 2,15). Quattro di questi sono anche finiti in No Goal, esito preferito anche in questo caso (1,70 contro il 2,00 del Goal).

Qualche ora dopo il derby, scenderanno in campo all’Olimpico Lazio e Milan. Punti in palio pesantissimi: i biancocelesti devono alimentare il sogno scudetto, i rossoneri puntano al traguardo Europa League. Negli ultimi anni la sfida tra i due club è stata equilibratissima e di regola povera di gol. Una vittoria a testa e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato, mentre in Coppa Italia si sono verificati tre 0-0 (in un caso, nel 2018, con vittoria del Milan ai rigori) ed uno 0-1 per la Lazio. Per questo, oltre che per le assenze pesanti in casa biancoceleste, il pronostico è piuttosto equilibrato, malgrado i 25 punti di differenza in classifica: la vittoria di Inzaghi vale 2,40, il «2» rossonero è vicino, a 3,00. Un altro pareggio si gioca a 3,20. Senza Immobile e Caicedo, la Lazio punta su Correa, che per Stanleybet.it è il marcatore più probabile della sfida, a 2,20. Il Milan risponde con Ibrahimovic, a 2,40.

La 30ª giornata si chiuderà domenica sera con il terzo big-match in programma: al San Paolo si affronteranno Napoli e Roma, con i padroni di casa che tenteranno l’aggancio al quinto posto giallorosso. Fonseca e i suoi sono in piena crisi: alla ripresa hanno vinto in maniera stentata con la Samp, hanno ceduto piuttosto nettamente al Milan a San Siro e poi sono crollati in casa con l’Udinese. Non sorprende quindi che il Napoli (cinque vittorie di seguito prima dello stop di Bergamo) sia favorito piuttosto chiaramente, a 2,10. La Roma però nel recente passato ha trovato a Napoli ottime giornate, tanto che nelle ultime quattro occasioni ha ottenuto due vittorie e due pareggi. Un altro «2» vale 3,25, il pareggio 3,60. Sfida del gol tra Dzeko (già due doppiette al San Paolo nelle ultime tre stagioni) e Mertens (che alla Roma ha segnato sei volte in carriera): il bosniaco è a 3,00, il belga parte avanti, a 2,75.