IL PUNTO SULLA A dopo il 32esimo turno

Quello di ieri è stato un turno di serie A all’insegna delle genovesi, entrambe vincenti contro Spal e Udinese. Un risultato importantissimo in chiave salvezza. Questa sera si disputerà l’ultimo incontro rimasto nel calendario di giornata, ovvero Inter – Torino. I nerazzurri cercheranno di riprendersi il terzo dell’Atalanta, battendo i granata che tuttavia non sono ancora fuori dalla lotta per non retrocedere che ora vede il Lecce al terzultimo posto. Gol ed emozioni al San Paolo nel pareggio per 2 a 2 tra Napoli e Milan che rimangono al sesto ed al settimo posto. La Roma con il successo di Brescia nell’anticipo mantiene la quinta posizione utile per accedere direttamente ai gironi di Europa League. Finiscono in parità anche Cagliari -Lecce, 0 a 0 il risultato, Fiorentina -Verona, 1 a 1 e Parma – Bologna; il derby romagnolo termina sul punteggio di 2 a 2. Già domani si ricomincia con l’anticipo della trentatreesima giornata che avrà il suo epilogo giovedì 16 luglio. Ad aprire il turno sarà il match Atalanta – Brescia.