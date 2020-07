INTERVISTE – Pioli: “Sempre in partita anche contro i più forti. La rabbia di Ibra? È normale…”

Stefano Pioli accoglie con un sorriso il pari contro il Napoli: “Dopo un primo tempo di sofferenza la squadra ha fatto meglio nella ripresa, portando via un risultato importante – dice il tecnico rossonero a Sky Sport -. Contro la Juve avevamo speso moltissimo dal punto di vista mentale. Le difficoltà ci sono, abbiamo appena affrontato quasi in serie Roma, Lazio, Juve e Napoli, ma sappiamo stare nella partita anche contro le grandi. Anche in serate come questa, in cui il Napoli ha palleggiato meglio di noi”.

Su ciò che accadrà nei prossimi mesi, con l’incombente arrivo di Ralf Rangnick al Milan, Pioli non vuole soffermarsi troppo: “Non sto pensando al mio futuro, il 3 agosto ci sarà il tempo di prendere le decisioni, che saranno fatte insieme – assicura -. Ora vogliamo solo finire questo campionato senza rimpianti, non posso perdere tempo in cose che non sono in grado di controllare”.