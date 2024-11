Verso Inter – Napoli – Inzaghi, in vista del big match con gli azzurri, stasera, farà ampio turnover in Champions

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, pur dovendo giocare, stasera, in Champions, a Milano, contro l‘Arsenal, ha già in mente la partitissima contro la capolista Napoli di domenica, a San Siro. Uno scontro diretto che, in caso di vittoria, lo porterebbe in testa alla classifica del campionato di serie A. Quindi, sebbene i Gunners siano un avversario di tutto rispetto, l’allenatore ex Lazio farà riposare i pezzi da 90, quali Bastoni, Thuram, Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Se, come sembra, non ci sarà Bastoni, sulla fascia sinistra, toccherebbe ancora a Bisseck che farebbe coppia con Darmian. Mentre Mkhitaryan e Barella, potrebbero essere rimpiazzati, questa sera, rispettivamente, dall’ex napoletano Zielinski e Frattesi. Nella zona mediana probabile rientro di Calhanoglu. Insomma, si prospettano ben cinque novità rispetto all’ultimo match con il Venezia. Un maxi turnover per avere una squadra riposata e pronta per affrontare i partenopei, considerati, malgrado la sconfitta con i bergamaschi, una formazione assai pericolosa.