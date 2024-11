CHAMPIONS LEAGUE – Colpaccio Milan al Santiago Bernabeu, battuto il Real1-3, pari 1-1 della Juve, a Lille e Bologna k o, a Monaco, per 1-0

E’ tornata, ieri, la Champions League, con la quarta giornata nella quale erano impegnate tre delle conque italiane in lizza. Ebbene, per il nostro paese, un turno in chiaroscuro con il solo successo, seppur clamoroso, del Milan in Spagna, in casa del Real Madrid, sconfitto per 1 a 3. Un risultato di prestigio, quello dei rossoneri che rivaluta la squadra di Fonseca. Pari, invece, della Juventus, in Francia, con l’1 a 1 contro il Lille. Infine, il Bologna è stato sconfitto, nel finale, dal Monaco per 1 a 0. Oggi in campo le altre due italiane, ossia l’Inter contro l’Arsenal, a San Siro e l’Atalanta, a Stoccarda, con lo Stuttggart. Entrambe le gare si disputeranno alle ore 21.