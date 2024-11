Falso in bilancio, De Laurentiis nei guai per Manolas: “Chiarirà tutto”

Nell’affare Osimhen rientrarono, come spiega Calcio e Finanza, oltre al portiere Orestis Karnezis, tre giovani calciatori del settore giovanile partenopeo: Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori (i primi due nati nel 2000 e il terzo nel 1998). Dal bilancio del Napoli chiuso al 30 giugno 2021, era emerso che i tre furono valutati tra i 4 e i 7 milioni (oltre 5 milioni invece la valutazione di Karnezis), cifre considerate fuori mercato per giocatori praticamente senza “curriculum” e che finirono per generale plusvalenze per circa 20 milioni a fronte di un’operazione totale da 76 milioni circa (il costo di Osimhen, ndr). Uno di loro, e in particolare Liguori, si lamentò in un’intervista del 2021 di questa situazione, spiegando di non essere mai stato a Lille e che “non era un’operazione fatta per noi, per il nostro futuro. Era per altro. Ci siamo bruciati per “colpa” del Napoli. Perché noi non sapevamo nulla”.

