CALCIOMERCATO – Il Galatasaray disposto a grandi sacrifici economici per acquistare Osimhen, a titolo definitivo

Calciomercato. Dalla Turchia giungono notizie sul possibile futuro dell’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ceduto solo in prestito, quest’estate, al Galatasaray, in cui milita anche il mai dimenticato Dries Mertens. A sentire, il giornalista di ‘Spor Gecesi Digital’, Haluk Yurekli, la dirigenza del club turco avrebbe invitato il ds del Napoli Manna, ad Istanbul per intavolare una trattativa per l’acquisto, a titolo definitivo, del centravanti nigeriano. Infatti, il Galatasaray sarebbe disposto a pagare i 75 milioni di euro previsti nel contratto del giocatore. Osimhen sta facendo benissimo in quel campionato ed è entrato nel cuore della tifoseria turca, ragion per cui, la società di Istambul farà di tutto per trattenerlo. Dal canto suo, anche Osimhen nutre amore per i tifosi e per il club, quindi intende dare il massimo per vincere qualche trofeo con i colori della sua nuova squadra.