Gaetano Quagliariello: “Mertens all’Inter? Credo ci sia una trattativa, ma non è ancora fatta”

Gaetano Quagliariello, presidente del Napoli Club Parlamento, parla a Marte Sport Live: “La ripresa del calcio è una decisione del Governo. E’ evidente che ad un membro dell’opposizione come me manchino certi elementi per avere un quadro completo. Sicuramente è fondamentale la prudenza. Il Ministro Spadafora probabilmente è andato un po’ oltre con questa situazione: oggi la pandemia è fondamentalmente superata, il virus si è indebolito, ci sono meno presenze in terapie intensiva, ovviamente non dobbiamo correre il rischio di considerare il Covid un’influenza. E’ evidente che il quadro sia modificato, in questa situazione il paese deve ripartire e il calcio comunque è uno dei grandi motori economici dell’Italia. Dobbiamo tutelare la salute prima di ogni altra cosa, ma lo Stato deve andare avanti, pagare gli stipendi e le pensioni. Se restiamo bloccati, tutto questo non sarà più possibile tra qualche mese. Il calcio è una grande industria del paese a prescindere dal lato emotivo. Mertens all’Inter? Credo ci sia una trattativa, ma non è ancora fatta. Speriamo possa rimanere al Napoli”.

Fonte: radiomarte.it