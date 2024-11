LOBOTKA – Lo slovacco sta lavorando intensamente per cercare di tornare in campo, contro l’Inter, domenica a Milano

Stanislav Lobotka, a causa dell’infortunio patito con la sua nazionale, 23 giorni fa, sta lavorando intensamente per accelerare i tempi di recupero. Il suo obiettivo è quello di tentare il rientro, domenca prossima, in quel di San Siro contro l’Inter, nel match clou della dodicesima giornata di serie A. Scontro diretto tra la prima e la seconda della classe. La presenza del regista del Napoli sarebbe fondamentasle per il tecnico azzurro che, con lui in campo, si sentirebbe più sicuro, vista l’importanza della partita con i nerazzurri. Lobotka rappresenta il cervello e l’anima della compagine partenopea, reduce dalla sconfitta in casa con gli orobici. La sua mancanza nella zona mediana, nel lunch match di due giorni fa si è fatta sentire e come. Il suo ritorno potrebbe dare lo slancio necessario ai compagni per rimettersi a camminare nel modo migliore. Anzi, a correre per recuperare i punti persi, dopo il k o con i bergamaschi, i quali si sono inseriti, di diritto, nella lotta al titolo. Il buon Lobo ce la metterà tutta per esserci, smania per riprendersi il posto ceduto momentaneamente a Gilmour. Nella giornata di ieri, il centrocampista slovacco, al Centro sportivo di Castel Volturno, ha svolto lavoro differenziato assieme all’altro infortunato Folorunsho. Quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti, ne sapremo di più sulle sue condizioni fisiche.