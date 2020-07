Chiariello, Beppe Accardi, Manniello e Agroppi a a ‘Punto Nuovo Sport Show’

Chiariello: “Atalanta obiettivo 100 gol: solo il Bayern Monaco ha segnato di più ”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “All’attenzione di tutta l’Europa si sta imponendo l’Atalanta. Obiettivo 100 gol a portata di mano, soltanto il Bayern Monaco ha segnato di più in tutta Europa. In Champions avranno il PSG contro, ferma da tantissimo tempo, ma potrebbero avere un’autostrada che li porta addirittura in finale. C’è finalmente qualcosa di bello in questo calcio, sotto una corte di noia mortale”.

Manniello: “Nell’AIA ci sono sempre le stesse persone. Abbiamo pagato nuovamente dazio, metto in dubbio la tranquillità mentale del signor Marini”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Manniello, presidente Juve Stabia: “Il Frosinone ha pareggiato su un fuorigioco, annullano un gol regolarissimo a Forte, ma la cosa bella è che durante l’intervallo, il nostro direttore sportivo e generale glielo fanno notare. Se ti rendi conto di aver fatto un torto, puoi mai dare un rigore del genere? Onestamente a questo punto potrei mettere in dubbio la tranquillità mentale del signor Marini. Lasciateci giocare alla pari. Nell’AIA ci sono sempre le stesse persone, che diamine. Errare è umano, ma se già sai che hai fatto un torto annullando un gol, dovresti dare un rigore solare, non quel tipo di rigore. Ecco perché mi sorge il dubbio: è rigore o stava aspettando il primo che cadesse in aria? Negare la sudditanza psicologica è assurdo, c’è a tutti i livelli, non solo nel calcio. Abbiamo pagato nuovamente dazio, abbiamo le ultime tre partite che sono 3 scontri diretti, sono tranquillissimo per la salvezza, senza playout”.

Agroppi: “Allenatori troppo pagati in Italia, stupidi i presidenti che buttano soldi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aldo Agroppi, allenatore: “È una vergogna oggi in Italia con gli allenatori che sono decisivi per il 20% e vengono pagati 20 milioni. Conte cos’ha portato per guadagnare tutti quei milioni all’Inter? Perché pagarlo 80miliardi di lire per 3 anni? Avete visto qualcosa di nuovo? Quei soldi vanno ai giocatori che ti fanno vincere. I presidenti sono un ammasso di scemi, buttano i soldi per nulla. Allenatori che mi piacciono? Quelli modesti, umili, che sanno lavorare e non si attribuiscono tutti i meriti. Gattuso? Gli devono dare 50 miliardi di euro, è modesto, semplice, lavora, non concede niente. Ciò che ha, lo da e non se ne vanta. Ha trovato un Napoli vergognoso, rotto da Ancelotti padre e figlio”.

Mandarini: “Su Osimhen c’è un problema legato agli agenti, se Gattuso lo vuole, allora è valido”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport: “Non so se Osimhen verrà, ma un secondo incontro con il Napoli, in meno di due settimane, ha sicuramente un senso. C’è un problema legato agli agenti, commissioni, ha cambiato da poco l’agente, siamo alle solite. La volontà di chiudere questa trattativa c’è. Non posso valutare la bontà di un investimento di tale portata, ma un conoscitore di calcio come Gattuso che l’ha indicato come primo nome dopo Immobile, merita fiducia”.

Accardi: “Osimhen? Se il Napoli spende una tale cifra per un giocatore del genere, vuol dire che ha ponderato la cosa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Accardi, agente Mbaye: “Sembra che Mbaye giochi stasera, grossi problemi per Lozano. Non parlo di qualità tecniche, ma se c’è un giocatore che mi fa dormire tranquillo, è Mbaye. Lozano è un grande calciatore, quindi gli darà quella concentrazione al 100% tale da potergli permettere di fare una grande partita. Osimhen? Se il Napoli spende una tale cifra per un giocatore del genere, vuol dire che ha ponderato la cosa. Probabilmente oggi il Napoli sta facendo un salto di qualità anche dal punto di vista della logica del presidente che si sta lasciando andare per ottenere qualcosa di più. Sarri? Bisogna dargli atto sul fatto di aver adattato il suo essere ad un sistema che non è Maurizio Sarri”.

Chiariello: “Mega turn over, 8 uomini diversi: una squadra ugualmente forte che va a Bologna per vincere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Si parla di un turn over molto ampio questa sera a Bologna. Ospina lascia il posto a Meret, Hysaj surroga uno dei due terzini, Maksimovic in panchina e si riforma la strana coppia Koulibaly-Manolas. A centrocampo si ricompone il terzetto – o forse no – Demme al posto di Lobotka ed Elmas al posto di Fabian. Davanti rebus fitto: Lozano o Insigne? Ballottaggio a sinistra, a destra Politano ed al centro l’enigmatico Milik. Un cambiamento pressoché totale, ma è una squadra ugualmente forte che va a Bologna per vincere”.