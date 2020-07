Ciro Venerato: Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Gifuni: fumata bianca in arrivo

Nunez lo anticipai circa un mese fa. Vigorelli ha un rapporto con l’agente di Nunez e fu offerto a Giuntoli e De Laurentiis. Piace allo scouting azzurro, ma oltre alla stima verso di lui e Romero non c’è altro. Il Napoli è coperto in quei ruoli, magari si potrebbe prendere in considerazione nella seconda parte del mercato, per poi darli in prestito. Ferran Torres? L’entrata in scena del Manchester City pone il Napoli in ritardo. Il calciatore andrà depennato”.

Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il calcio è cambiato, il quadro ha visto la prima pennellata. Si punta su un 22enne, così si farà anche per la difesa con Gabriel. Con lui e Osimhen, De Laurentiis torna alla politica dei giovani da far crescere e valorizzare. Mi chiedo se questa politiva è valida per vincere. Il Napoli ha due strade: o quella di rinforzare l’assetto economico oppure andare sui giovani, scomessa, che consentano di fare plusvalenza. Il Napoli è diventato per De Laurentiis un’impresa fruttosa e per questo non vuole tornare indietro. Ma ai tifosi interessano poco i conti in ordine. Rispetto al passato, dove arrivavano anche alcuni nomi importanti, oggi non puoi dire il Napoli di…non ci sono stelle e riferimenti con questi calciatori. Solo così sei competitivo”.

Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen ha la testa più libera rispetto a Milik. Il discorso del polacco è legato ache al suo stato d’animo. Non c’è più con la testa, si è capito che vuole andare via. Definirlo un brocco è esagerato. Avrà magari trovato l’accordo con un’altra squadra. Osimhen ci fa ben sperare. Su Milik avrà pesato anche l’idea della responsabilità avuta come post Higuain. Lozano? Arrivato con l’etichetta impegnativa visto il costo del cartellino e questo ha pesato anche nello spogliatoio e negli equilibri dello stesso. La testa fa la differenza quando giochi a calcio. Koulibaly? Gattuso ha liberato la testa del gruppo dai pesi della gestione precedenza. Koulibaly era il lontano parente di quello che conosciamo. Apre al Napoli nuovamente, ma fa una considerazione importante: vuole rimanere se il contratto gli viene adeguato. Questo è l’ostacolo”.

Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Giuntoli è in giro da ieri, la sensazione è che Osimhen si sta per chiudere e arriverà la fumata bianca. Il Napoli non ha alternative a Osimhen oltre Immobile. Il cambio di agente ha fatto perdere un po’ di tempo in più. Basterà un colloquio con il nuovo agente per chiudere l’operazione. Resta un ottimo calciatore ma un’incognita. Grandi qualità e duttile. Valutare Osimhen 80 mln è un’esagerazione, 60 mln la cifra giusta. Lozano? Ha bisogno di spazi aperti, Gattuso non lo vede tanto nel suo modulo. Oggi sarà in campo, vedremo come se la caverà”.

, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: