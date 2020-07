LA PARTITA – Bologna-Napoli 1-1, gli azzurri non vanno oltre il pari al “Dall’Ara”

Il Napoli non va oltre l’1-1 al “Dall’Ara” contro il Bologna: nel primo tempo apre le marcature Manolas, nella ripresa il Bologna trova il pareggio con Barrow.

PRIMO TEMPO

Al 6′ minuto subito in vantaggio il Napoli con Kostas Manolas, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo spedisce il pallone in rete con un colpo di testa. Al 21 ‘sugli sviluppi di un cross di Domingues va a segno per il Bologna Mbaye ma la sua posizione è in fuorigioco. Poco dopo ci prova il Napoli con Lozano che in area si gira ed effettua la conclusione con il sinistro, ma il tiro è centrale e ci arriva il portiere. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50′ Mbaye riceve un buon pallone da Skov Olsen e prova la conclusione, Manolas devia in angolo. Al 57′ grande azione di Lozano che salta un avversario e prova un gran tiro, ma il pallone termina di poco fuori. Al 67′ Soriano serve Palacio che davanti a Meret va a segno, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco, All’80’ arriva il pareggio del Bologna con Barrow che insacca col sinistro. All’83’ Bologna vicino al vantaggio: Soriano serve Palacio che si inserisce in area ed effettua la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero, al 93′ Bologna ancora pericoloso con Danilo, il pallone colpisce il palo. Al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; Mbaye (84′ Denswil), Tomiyasu, Danilo, Krejci (65′ Dijks) ; Medel (78′ Baldursson), Dominguez (78′ Poli); Skov Olsen (65′ Orsolini), Soriano, Barrow; Palacio. A disp: Da Costa, Bonini, Corbo, Svanberg, Sansone, Juwara, Santander. All.:: Sinisa Mihajlovic

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas (69′ Fabian), Demme, Zielinski (83′ Allan); Politano (62′ Callejon), Milik (69′ Mertens), Lozano (62′ Insigne). A disp: Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Koulibaly, Lobotka. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Reti: 7′ Manolas (N), 80′ Barrow (B)

Ammoniti: Tomiyasu (B), Di Lorenzo (N).

Mariano Potena