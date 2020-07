Bergonzi, Sorrentino e Chiariello a Punto Nuovo Sport Show

Bergonzi: “Non avrei dato rigore su Milik. Quello della Roma analogo a quello del Milan: ci può stare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Mi sono documentato sull’episodio su Milik in area di rigore, io non l’avrei fischiato. L’ho visto più di una volta e non ci ho capito nulla rivedendolo, sicuramente live non l’avrei fischiato, l’arbitro era ben posizionato, quindi non l’ha valutato come calcio di rigore. Sicuramente il VAR non deve intervenire perché non siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore. Rigore Roma? Per onestà intellettuale, ho detto che per me il rigore di La Penna in Napoli-Milan c’era, non ho visto Roma-Verona ed ho visto l’episodio: mi è sembrato molto analogo, ci poteva stare il rigore dato alla Roma. Quando l’arbitro è ben posizionato e decide con personalità, mi sembra inopinabile”.

Sorrentino: “Avrei portato volentieri Barrow al Napoli. Se continua così, il suo prezzo sale”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente Barrow: “Quando l’Atalanta ha proposto Barrow al Napoli, l’avrei portato volentieri. Adesso è in una piazza come Bologna ed era uno dei miei sogni. È in prestito con obbligo di riscatto, non conosco le cifre, mi pare sui 19 milioni in totale, bonus compresi. Non saprei che prezzo fa sul mercato, se continua così i prezzi salgono. Gasperini è l’unico allenatore a cui non ho mai detto niente, ha sempre impiegato Barrow quando riteneva fosse giusto, ricordiamoci che lì ci sono dei mostri in attacco. Quando l’ho visto giocare, a 14 anni, giocava da mezz’ala alla Kaka, quando è arrivato all’Atalanta, vista la sua predisposizione al gol, è stato schierato da prima punta. Ha l’abilità e l’agilità di saltare l’uomo anche spalle alla porta. Gasperini è uno che vede lontano, ha fatto esordire El Shaarawy a 15 anni, ha il fiuto per i giovani”.

Chiariello: “Queste ultime 5 partite serviranno a Lozano: questo ragazzo ha diritto ad un’altra chance”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “A Bologna, il Napoli non ha fatto una gran partita. Tuttavia è un Napoli in linea di galleggiamento assoluta, che sta sfruttando tutta la rosa, che sta dando la possibilità ad ogni giocatore di mettersi in mostra. La formazione di Barcellona già la conosciamo, l’unico dubbio è Maksimovic o Manolas? Queste ultime 5 partite serviranno a capire fino in fondo se il soldato Lozano può essere compreso nel progetto del Napoli: questo ragazzo ha diritto ad una chance “.