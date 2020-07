Uomo, a ottobre, scommette intera eredità su vittoria Premier del Liverpool

Gli inglesi sono sempre stati amanti delle scommesse, ma un uomo ha deciso di esagerare e tentare il tutto per tutto. Tony Ward, tifoso del Manchester United ha deciso di puntare l’intera eredità, pari a 55mila sterline (circa 62mila euro), sulla vittoria dei Reds in Premier League. E ora finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, è riuscito a incassare la sua vincita da circa 101mila euro. L’uomo ha pregato per settimane che non sospendessero definitivamente la stagione, sperava infatti ogni giorno che riprendesse il campionato ma soprattutto che il Liverpool vincesse al più presto il titolo. Un desiderio davvero strano per un tifoso del Manchester United ma giustificabile vista la cifra messa in gioco.

Tony, dopo la morte di sua madre nel 2017, ha ereditato 55mila sterline. Una somma cospicua che, come racconta al Sun, ha scelto di investire in modo davvero bizzarro, rischiando anche di perdere tutto. Ward, a ottobre, ha puntato l’intera cifra sulla vittoria del titolo da parte del Liverpool: “Ho scelto il Liverpool dopo averci pensato a lungo, ma era evidente che avrebbero vinto il campionato sin dalle prime giornate”. La formazione di Klopp, effettivamente, ha iniziato la stagione alla grande, collezionando vittorie su vittorie. Già a marzo si parlava di una possibile vittoria della Premier, ma la situazione precipita presto. Il campionato viene infatti sospeso a causa della pandemia di Covid-19.

La conquista del titolo da parte dei Reds, a quel punto, non è più così scontata soprattutto per il rischio di uno stop definitivo della stagione: “Avrei recuperato la mia posta, credo, se la stagione fosse stata annullata. Ma sarebbe stato ingiusto. Il Liverpool aveva solo bisogno di sei punti”. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. I club di Premier tornano in campo e Tony riesce finalmente ad assistere alla vittoria della formazione di Jurgen Klopp. Incassa così 91mila sterline, circa 101mila euro. Ma cosa farà con tutti questi soldi? “Ora farò una bella vacanza, il resto lo metterò da parte”.

