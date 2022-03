Serie A, balzo Milan: nelle quote scudetto riparte l’inseguimento all’Inter, Juventus a caccia del Napoli

ROMA – È il turno più difficile delle ultime settimane a riportare il Milan in testa alla Serie A, con i rossoneri che anche in quota tornano a battagliare con l’Inter per lo scudetto. Il gol di Giroud contro il Napoli regala a Pioli un balzo nelle previsioni sul titolo: dal 5,00 della scorsa settimana, i rossoneri avanzano a 3,15 su Planetwin365 e tornano a incalzare l’Inter, stabile a 1,70 dopo il successo di venerdì sulla Salernitana. Scivolano invece gli azzurri, terzi in classifica e con la quota passata a 5,00 rispetto al 4,00 di lunedì scorso. Spalletti dovrà guardarsi le spalle dalla Juventus, ora a -4 dalla terza posizione. In quota, intanto, i bianconeri scendono per la prima volta da mesi sotto la doppia cifra, con lo scudetto che oggi è a 9,00.