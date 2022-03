Fabrizio Lucchesi: “Il Napoli non esce bene dalla gara di ieri. Spalletti cambierà qualcosa nell’atteggiamento o negli uomini”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente.

“Ho visto la partita e ieri il Milan è stato migliore del Napoli. Le maglie ieri erano pesanti da indossare per alcuni giocatori che hanno fatto meno di quanto potessero. Richiami a Maradona? Leggendo certe dichiarazioni il giorno dopo magari sembrerebbero inopportune ma forse aveva bisogno di dare dei segnali alla squadra. Era un po’ sopra le righe quel tipo di atteggiamento. Forse vedeva o sentiva o notava che la squadra si stava avvicinando alla gara nel modo non migliore. Se ora contro il Verona fai bene allora la corsa continua, altrimenti poi si rischia di compromettere l’occasione.

Il Napoli ha perso tanti duelli individuali per motivi fisici, tecnici e tattici. Ci sono stati due mezzi rigori, con quello a favore del Napoli che forse era un po’ più rigore. Ma alla fine il Milan ha legittimato la vittoria. Il Napoli non ne esce bene e deve riscattarsi ma non sarà facile domenica. Cambiare modulo o uomini? Penso che Luciano s’inventerà qualcosa. Anche dalle dichiarazioni che ha fatto ha già spostato il punto sugli allenamenti. Lui è esperto e intelligente, fa bene a mettersi alle spalle al futuro. Ormai quella di ieri è passata. Immagino che qualcosa cambierà o nell’atteggiamento o negli uomini”.