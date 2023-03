Osimhen e i migliori attaccanti africani della storia

Cosa manca all’attaccante del Napoli per entrare nell’Olimpo del calcio africano?

Osimhen tra i migliori attaccanti africani della storia?

Victor Osimhen sta trascinando a suon di goal il Napoli di Spalletti verso un quasi ormai certo scudetto, un titolo che nel capoluogo campano, è riuscito a conquistare solo Diego Armando Maradona. L’attaccante nigeriano inoltre, punta al titolo di capocannoniere della Serie A, traguardo che nessun calciatore africano è riuscito a conquistare e ai quarti di finale di Champions, mai raggiunti prima d’ora nella storia del Napoli. D’altronde, la sua media realizzativa spaventosa e in crescita, non era certo un mistero per gli scommettitori e i fantallenatori che la scorsa estate avessero letto il blog di pronostici e statistiche di Terrybet.news. Nel 2020 e nel 2021, nonostante il bottino complessivo dell’attaccante nigeriano fosse stato penalizzato dai gravi infortuni, Osimhen aveva comunque dimostrato di non sentire la pressione dell’ambiente campano e garantito una media reti invidiabile.

Quest’anno, Osimhen e compagni hanno portato la banda Spalletti ad ottenere risultati eccellenti anche in campo internazionale, tanto che ad oggi la vittoria della Champions ha una quota simile a quella del Real Madrid. Facendo una comparazione tra diversi bookmaker che si occupano di scommesse sportive, abbiamo infatti scoperto che:

Cosa manca ad Osimhen per entrare tra i migliori attaccanti africani della storia?

Il rendimento dell’attaccante nigeriano è cresciuto notevolmente e la vittoria di uno storico scudetto a Napoli, da protagonista assoluto, potrebbe bastare per entrare nell’Olimpo del calcio africano di tutti i tempi. Attualmente, considerando tutte le competizioni, Osimhen ha già segnato 21 reti e viaggia ad una media spaventosa di un gol ogni 92 minuti!

In Champions però, ha avuto meno fortuna a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella fase cruciale dei gironi, ma per essere considerato allo stesso livello di predecessori africani quali Drogba, Eto’o, Mané e Salah, dovrà sapersi dimostrare all’altezza di avversari del calibro di Mbappé e Haaland nelle partite decisive della massima competizione europea. Con la nazionale nigeriana invece, ha vinto i campionati del mondo U17, di cui è stato capocannoniere con 10 reti e la Coppa d’Africa U23. Il prossimo obiettivo sarà quello di vincerla con la nazionale maggiore nel 2024 e poi partecipare da protagonista ai Mondiali del 2026. Intanto, per cominciare, ad Osimhen potrebbe bastare il suo primo titolo di calciatore africano dell’anno.

Statistiche e carriera dei migliori attaccanti africani della storia

Samuel Eto’o

A pari merito con Drogba e Weah, Eto’o è considerato il calciatore africano più forte di tutti i tempi. Con le maglie di Barcellona e Inter infatti, ha conquistato complessivamente 3 Champions League, 3 campionati spagnoli e 1 campionato italiano. È stato eletto 4 volte miglior calciatore africano dell’anno e ha vinto 2 Coppa D’Africa con il suo Camerun.

In carriera vanta 363 goal complessivi, mentre in Champions 30 goal e 19 assist in sole 78 presenze.

Didier Drogba

Didier Drogba ha fatto le fortune del Chelsea vincendo 4 Premier League e la storica prima Champions League dei blues nel 2012. Proprio nella stagione 2011/2012, si è reso protagonista delle fasi ad eliminazione diretta, segnando il gol decisivo dell’andata di semifinale contro il Barcellona e il goal del pareggio all’88 esimo in finale contro il Bayern, prima di segnare il rigore decisivo della vittoria al termine dei supplementari.

In carriera ha segnato 302 reti complessive, mentre in Champions ha firmato 44 goal e 15 assist in 92 partite. Ha vinto 2 volte il titolo di calciatore africano dell’anno, ma con la Costa d’Avorio non ha mai vinto la Coppa d’Africa.

George Weah

Nonostante non abbia mai vinto in carriera la Champions League, ne è stato il capocannoniere nella stagione 94/95 con la maglia del Paris Saint Germain. Con la Liberia non ha mai vinto la Coppa d’Africa, ma è l’unico giocatore africano ad aver vinto il premio individuale più ambito: il pallone d’oro assegnatogli nel ‘95 alla sua prima stagione nel Milan. Inoltre, con 46 goal complessivi, Weah è il calciatore africano che ha segnato più gol in Serie A, record attualmente minacciato proprio da Osimhen.

In Champions invece, ha firmato 11 goal e 2 assist in sole 16 presenze.

Sadio Mané

L’attaccante senegalese può essere definito un vincente per natura: 1 Champions nel 2019 e 1 Premier League nel 2020 con il Liverpool, più 1 Coppa d’Africa nel 2022 con il Senegal. È stato eletto due volte calciatore africano dell’anno ed ha vinto il titolo di capocannoniere della Premier nel 2019 con 22 reti.

In Champions infine, vanta 27 reti e 9 assist in 61 presenze.

Mohamed Salah

Insieme a Mané è stato protagonista della Champions e della Premier vinti dal Liverpool nel 2019 e 2020. Ha vinto 3 volte il titolo di capocannoniere del campionato inglese, mentre in Champions ha firmato 44 goal e 15 assist in 78 presenze, numeri che lo rendono il miglior marcatore africano della storia della competizione.

È stato eletto due volte giocatore africano dell’anno, ma con l’Egitto non è ancora riuscito a vincere la Coppa d’Africa.

Altri attaccanti africani che hanno fatto la storia

Tra gli altri attaccanti africani che hanno fatto la storia del calcio mondiale ricordiamo: Mahrez, Adebayor, Aubameyang, Kané, Roger Milla (detiene il primato di calciatore più vecchio a segnare nella fase finale di un campionato del mondo, essendo andato a segno con il Camerun ai Mondiali di Stati Uniti 1994, all’età di 42 anni e 133 giorni), Madjer, Abedi Pelé e Okocha (inserito da Pelé nella lista dei 125 migliori calciatori viventi della storia del calcio).