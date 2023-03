Napoli – Stasera partita nella partita, duello del gol tra Victor Osimhen e Ciro Immobile

Tantissimi gli spunti della partita di questa sera tra la capolista Napoli e la Lazio guidata dall’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. Oltre al suggestivo ritorno a Fuorigrotta del toscanaccio, nato a Bagnoli, sarà molto avvincente il duello del gol tra Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 19 reti e Ciro Immobile, originario di Torre Annunziata e goleador più prolifico di tutti i tempi della formazione capitolina, con ben 193 segnature. Sia l’azzurro che l’attaccante di Sarri sono due bomber di razza che promettono scintille. Attualmente Osimhen è in formissima ed è diventato quasi imprendibile per i difensori avversari che soffrono tantissimo la sua velocità e la sua stazza fisica. Il 17 biancoceleste, per la prima volta, è al di sotto del suo standard abituale, a causa dei molti infortuni patiti. Contrariamente il 9 del Napoli va in rete da otto partite consecutive, una continuità disarmante che ha contribuito non poco ai successi della squadra di Spalletti. Il buon Ciro, viceversa, ha stentato parecchio in questo inizio 2023, con solamente tre gol all’attivo. Sette invece le reti complessive in stagione, un risultato non consueto rispetto ai suoi precedenti. Victor, finora, ha incontrato la Lazio in tre partite, vincendole tutte e segnando in un’occasione. Il giocatore con la mascherina, non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole riservare anche ai prossimi avversari lo stesso trattamento riservato alle altre, da due mesi a questa parte. Naturalmente i tifosi napoletani si aspettano che la sfida tra bomber venga vinta dal nigeriano, augurando, magari, al napoletano di rifarsi nelle prossime partite.