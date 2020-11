LA PARTITA – Napoli-Milan 1-3, azzurri sconfitti al San Paolo

Il Napoli perde al San Paolo contro il Milan 1-3: nel primo tempo apre le marcature Ibrahomovic, nella ripresa doppietta dell’attaccante svedese e successivamente gli azzurri accorciano con Mertens, ma nei minuti di recupero finali arriva anche il terzo gol dei rossoneri con Hauge.

PRIMO TEMPO

Al 9′ si rende pericoloso il Milan con Calhanoglu con un tiro dalla distanza ma ci arriva Meret che devia in angolo, dalla battuta ci prova Kjaer che però spedisce alto. Al 20′ passa in vantaggio il Milan: Theo Hernandez serve con un cross Ibrahimovic che di testa va a segno. Al 27′ azzurri Napoli vicino al pareggio in due occasioni nel giro di pochi secondi, prima con una buona conclusione con il destro e poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo conclusione di Bakayoko, Donnarumma intercetta ma non trattiene ne approfitta Di Lorenzo che però colpisce la traversa. Al 34′ sinistro da fuori area di Politano, il pallone termina di poco fuori. Al 45′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55′ arriva il raddoppio del Milan, ancora una volta con Ibrahimovic che viene servito da Rebic e col ginocchio insacca. Al 62′ accorcia le distanze il Napoli: Mario Rui serve in area Mertens che spedisce il pallone in rete. Al 65′ espulso per doppia ammonizione per un fallo su Theo Hernandez. All’87’ conclusione di Fabian Ruiz dalla distanza ma spedisce di poco fuori. Al 90′ l’arbitro assegna 5 mini i di recupero e al 95′ c’è anche il terzo gol dei rossoneri con Hauge.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Fabian Ruiz (90′ Elmas); Bakayoko; Politano (68′ Petagna); Lozano (56′ Zielinski), Insigne; Mertens. A disp: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers (73′ Castillejo), Calhanoglu (87′ Krunic), Rebic (74′ Hauge); Ibrahimovic (79′ Colombo). A disp: A. Donnarumma, Tatarușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Díaz, Tonali. All.: Stefano Pioli (in panchina Daniele Bonera)

Arbitro: Paolo Valeri (Roma)

Reti: 20′, 54′ Ibrahimovic (M), 63′ Mertens (N), 90′ + 5 Hauge (M)

Ammoniti: Bakayoko, Mario Rui (N) Calabria, Rebic, Kessie, Castillejo (M)

Espulso: al 65′ Bakayoko (N).

Mariano Potena