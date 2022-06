Il classe 2000, Riccardo Capellini, è in pratica un nuovo acquisto del Benevento. Di proprietà della Juve, il difensore centrale di piede destro, ha giocato in prestito nel campionato di serie B spagnola con la maglia del Mirandes. Manca solo l’ufficialità che non dovrebbe tardare ad arrivare. A disposizione del tecnico Caserta arriva un elemento dotato di discreta tecnica e bravo in fase di impostazione.