NAPOLI vs ATALANTA – Dalle 15 si apre la vendita dei tagliandi per la gara di sabato prossimo, Curve a 40 €

Dalle ore 15 di questo pomeriggio inizierà la vendita per i biglietti del match Napoli-Atalanta, anticipo di sabato 11 marzo alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 26esima giornata di serie A. Differentemente da quanto successo per la partita di questa sera contro i biancocelesti, la vendita sarà libera fin da subito. Tuttavia per l’acquisto in rete, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori della ‘Fidelity Card’, mentre sarà inibita ai tifosi orobici residenti nella provincia di Bergamo. Questi i prezzi praticati dalla società azzurra:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.