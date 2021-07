COME SCEGLIERE I SEGNI NEL COMPILARE UNA BOLLETTA? ECCO QUALCHE DRITTA…

Finora ho parlato di alcuni metodi di gestione del capitale e ne parleremo ancora tanto…

È ora opportuno dare qualche dritta su come si scelgono i segni nella costruzione di una giocata. Ovviamente, sono tante le variabili che alla fine fanno propendere per un pronostico rispetto ad un altro: i precedenti, eventuali infortuni o squalificati, il fondamentale stato di forma, rendimento casalingo o esterno, ecc.

Qui proverò in maniera molto frugale a dare delle primissime indicazioni su come scegliere i segni 1 o 2, gli OVER e i GOL/NoGOL.

METODO 1 (O 2)

È un metodo tanto semplice quanto efficace, soprattutto se si sanno leggere altre variabili come i drop di quota e l’effettivo valore delle squadre in gioco. Il metodo è basato sullo stato di forma delle due squadre che si affrontano, ovvero sulla classifica parziale relativa alle ultime cinque partite disputate dalle due compagini. Si osservano i punti fatti nel periodo preso in esame, le ultime cinque partite appunto, e si scommette sulla vittoria interna (o sulla vittoria esterna) quando la differenza di punti tra le squadre è superiore a tre. Suggerisco sempre di preferire valori favorevoli alle squadre di casa, perché è meno semplice, statistiche alla mano, che la squadra ospite ci dia soddisfazioni. Spesso mi è capitato di perdere bollette con la squadra di casa, nettamente sfavorita, che ha fermato la corsa di autentici squadroni, anche quotati a 1,25…

METODO OVER OTTANTA

È una metodologia che applico spesso quando voglio giocare l’over 2,5.

Il metodo è basato su una semplice somma di gol fatti e subiti dalle due squadre che si affrontano nelle ultime quindici giornate disputate in campionato. Se la somma è superiore a ottanta è molto probabile che in quella partita ci saranno più di 2 gol, quindi l’over 2,5.