F1, sorpresa Leclerc nelle quote mondiali: dopo i test, pioggia di scommesse sul pilota della Ferrari

ROMA – I test hanno lasciato buone sensazioni, ma è dagli scommettitori che arriva il vero exploit della Ferrari a pochi giorni dall’inizio della Formula 1 2022. In attesa dei primi riscontri dalle gare, è Charles Leclerc a prendersi la scena dopo i primi assaggi di pista: il pilota monegasco si gioca a 5,50 nelle quote Planetwin365 sul titolo piloti, al terzo posto dietro Lewis Hamilton (2,30) e Max Verstappen (2,50), ma a sorpresa ha conquistato quasi il 60% delle giocate di chi ha puntato sul mondiale. Una fiducia – in parte motivata dal tifo, in parte da una quota più sostanziosa rispetto ai due principali avversari – che per ora relega il pilota Mercedes e il campione in carica a percentuali di molto inferiori (sotto il 20%), e gli altri concorrenti a preferenze minime (tra cui anche l’altro ferrarista, Carlos Sainz). La valutazione degli analisti planetwin porta invece alle spalle del trio di testa l’altro driver Mercedes, Russell, a 6,00, mentre per Sainz si arriva a 11, alla pari con Lando Norris (McLaren). Tra quota 40 e 66 troviamo Ricciardo, Perez, e Alonso, seguiti da Ocon (101) e Vettel (126). Lontanissimi anche Gasly, Stroll e Albon, tutti tra 200 e 250; a chiudere, tra quota 500 e 1.000, sono invece Bottas, Tsunoda, Mick Schumacher, Latifi e Zhou.