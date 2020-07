Serie A: Roma e Inter promettono spettacolo, per Conte i tre punti della speranza valgono 2,25. Napoli e Milan avanti tutta

Una delle sfide più classiche del calcio italiano, che fino a una decina di anni fa decideva scudetti e coppe nazionali: questa la dimensione di Roma-Inter, in programma all’Olimpico domenica sera. Oggi la situazione è decisamente diversa ma i nerazzurri di Antonio Conte, a cinque giornate dal termine, sognano il clamoroso recupero sulla Juventus capoclassifica lontana sei punti, mentre Dzeko e compagni vogliono invece blindare la quinta posizione. L’idea di un inaspettato recupero di Lukaku e compagni fa pendere la bilancia dei betting analyst di Stanleybet.it sui nerazzurri che sono dati vincenti all’Olimpico a 2,25 contro il 2,95 dei padroni di casa. Il pareggio, risultato che esce da quattro sfide consecutive, è in lavagna a 3,60. Roma e Inter hanno spesso regalato tanti gol nelle loro sfide, basti ricordare il 4-5 del 3 maggio 1999: anche stavolta l’Over, 1,50, è nettamente preferibile all’Under, a 2,40. Quanto ai risultati esatti, il 2-1 per i giallorossi è in lavagna a 10,25, il 3-1 per i nerazzurri a 14,75 mentre il 2-2 pagherebbe 10 volte la posta. Questi gli ultimi tre punteggi usciti negli scontri diretti giocati all’Olimpico.

Lunedì si sfidano all’Allianz Stadium le squadre che avevano dominato la stagione prima dello stop causato dalla pandemia, e che nelle ultime giornate stanno soffrendo. La Juventus, tuttora prima in solitudine, non vince da tre turni ma peggio ha fatto la Lazio, un solo punto nelle ultime quattro uscite. I biancocelesti, inoltre, hanno vinto solo 9 volte in casa bianconera e così i quotisti Stanleybet.it vedono i campioni d’Italia nettamente favoriti a 1,70 rispetto al 4,75 con cui sono accreditati i capitolini. I numeri dicono che in campo scendono due delle migliori difese del campionato, ma ultimamente il trend è molto diverso, così l’Over, a 1,65, è in vantaggio rispetto all’Under, 2,10. Spesso è uscito, sulla ruota di Torino, il 2-1: quello a favore della Juventus è dato a 7,75 mentre per quello della Lazio quasi si raddoppia la posta, essendo in lavagna a 14,25.

L’Atalanta aprirà domani pomeriggio la 34ª giornata di campionato al Bentegodi: nonostante il buon campionato del Verona, i bergamaschi sono nettamente favoriti a 1,44 contro il 6,50 dei gialloblù. Il Napoli, 1,47, non dovrebbe avere problemi contro l’Udinese, in quota a 6,70, al pari del Milan, in lavagna a 1,55, che ospita il Bologna, dato a 5,75. Ci si gioca invece una grande fetta di salvezza in Genoa-Lecce: i rossoblù cercheranno di sfruttare la conoscenza del terreno di Marassi e la loro vittoria si gioca a 1,90 mentre il blitz dell’ex Liverani è dato a 3,70.

