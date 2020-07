LA PARTITA: Parma-Napoli 2-1, decidono i rigori, azzurri ingolfati

Tre penalty decidono un match non esaltante. A segno Caprari, Insigne e Kulusevski. Ritmi bassi degli azzurri che hanno una Champions da onorare

Allo scoccare dell’ora di gioco, nel silenzio del Tardini riecheggia l’urlo di Rino Gattuso: “Siamo fermi! Siamo fermi!”. È la sintesi di una gara che Parma e Napoli giocano al piccolo trotto. E se gli emiliani stanno cercando di chiudere dignitosamente, gli azzurri devono prepararsi a Barcellona e fra ritmi troppo bassi e tanti errori in disimpegno c’è poco da essere ottimisti. Certo, la stanchezza, il caldo-umido. D’accordo, ma non è che le condizioni climatiche possano migliorare da qui all’8 agosto. Il Parma diventa la bestia nera del Napoli, battuto sempre 2-1. Seconda sconfitta per Gattuso dalla ripresa e campanello d’allarme che continua a suonare, da Bologna a Parma: così contro il Barcellona non c’è speranza.

ASSETTI

Squadre a specchio con il 4-3-3. D’Aversa rinuncia a Kulusevski e Gervinho in avvio e presenta un tridente con Siligardi-Caprari-Karamoh. Gattuso rilancia Maksimovic e Allan titolari e schiera Lozano falso nueve.

LE TRIANGOLAZIONI AZZURRE

Si parte a ritmo blando e la prima occasione la crea il Napoli sempre abile nelle triangolazioni strette, con un solo tocco. E così Insigne “usa” Allan come sponda e il brasiliano gli ridà palla in area, Politano taglia sul primo palo e il capitano gliela mette nel vertice dell’area piccola, ma la girata di destro del mancino non è perentoria e il portiere Sepe riesce a respingere in qualche modo. Il pallino del gioco lo tiene la squadra azzurra ma col Parma che resta molto basso, Lozano non ha profondità e diventa marcabilissimo e mentre Gattuso urla di dare ampiezza alla manovra, gli azzurri tendono troppo ad accentrarsi e faticano ad arrivare al tiro. Ci prova solo Fabian, ma da buona posizione rimane col corpo sbilanciato indietro e tira alto.

ERRORI E RIGORI

Funziona meno bene Allan da mezzala sinistra, e il brasiliano pressato inventa un assurdo passaggio indietro che diventa assist per Karamoh, che non riesce a trovare l’attimo per tirare e appoggia dietro per Siligardi: il suo sinistro viene salvato sulla linea di testa da Di Lorenzo. Il Napoli continua a macinare uno sterile possesso palla, Politano e Lozano si scambiano anche le posizioni, ma l’azione è troppo lenta per riuscire a smarcare qualcuno nelle fitte maglie difensive parmigiane. E quando meno te l’aspetti ecco l’infortunio di Mario Rui che, pur frenando, incrocia in area le gambe di Grassi, un ex: rigore, perfettamente realizzato da Caprari al tramonto del primo tempo.

GRASSI: DA UN RIGORE ALL’ALTRO

A inizio ripresa, Grassi commette l’ingenuità di andare a contrastare un tiro di Fabian col braccio un po’ largo, nella dinamica dell’azione l’arbitro Giua fischia una punizione dal limite, ma richiamato dal Var si rende conto che il tocco è appena in area. La realizzazione di Insigne dal dischetto è impeccabile. Nella girandola di cambi da segnalare che D’Aversa cambia tutto l’attacco, inserendo Kulusevski, Inglese e Gervinho. Mentre Gattuso schiera Callejon come falso nueve. Il Napoli accelera il giro palla. Poi ancora un incrocio di gambe, abilmente creato da Kulusevski con Koulibaly e lo stesso svedese freddo a spiazzare Meret dal dischetto. Finale tutto del Napoli, che da una triangolazione Zielinski-Insigne mette Younes in grado di calciare un rigore in movimento, che il tedesco spreca malamente. GAZZETTA.it

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (17′ st Barillà), Brugman, Kurtic (29′ st Iacoponi); Karamoh (17′ st Inglese), Siligardi (13′ st Kulusevski), Caprari (30′ st Gervinho). A disposizione: Colombi, Regini, Laurini, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan (20′ st Elmas), Demme (40′ st Lobotka), Fabian Ruiz (32′ st Zielinski); Politano (20′ st Callejon), Lozano (40′ st Younes), Insigne. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Luperto, Mertens, Hysaj, Ghoulam, Manolas. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Giua di Olbia

MARCATORI: 48′ pt rig. Caprari (P), 9′ st rig. Insigne (N), 42′ st rig. Kulusevski (P)

NOTE: Ammoniti: Grassi, Brugman, Iacoponi (P); Lozano (N). Recupero: 2′ pt e 6′ st