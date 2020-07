SKY – Il Napoli non molla Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti

Contro il Milan un problema muscolare gli ha impedito di finire la gara e lo mette a rischio per la sfida con il Napoli. Jeremie Boga e il club azzurro potrebbero però incrociarsi lo stesso, perché l’esterno del Sassuolo è ancora un obiettivo della società del presidente De Laurentiis.

Il nome in casa Napoli non è nuovo, già un mese fa Giuntoli ne parlava così a ‘Il Calciomercato che verrà’: “Jeremie è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli”. E infatti sulle sue tracce si è messo anche il Chelsea.

Il Napoli però non molla la presa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per l’esterno del Sassuolo che sta confermando il suo potenziale. Intanto il club azzurro ha praticamente chiuso l’affare Osimhen, mentre per quanto riguarda Koulibaly il Manchester City non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma ha delegato l’agente del giocatore Ramadani di mediare i rapporti, non idilliaci, tra i due club.

