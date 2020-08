Infortunio INSIGNE, riposo assoluto di 36 ore per il capitano

Insigne, dopo l’infortunio che si è procurato ieri con la Lazio, resterà a riposo per almeno 36 ore, dopo di che si valuterà se sarà possibile recuperarlo almeno per la panchina per la sfida contro il Barcellona. La speranza, veramente flessibile, è che non sia un problema muscolare, in quel caso il capitano sarebbe disposto anche a scendere in campo con un’infiltrazione.

Certo è che sarebbe stata opportuna una maggiore cautela da parte di Gattuso. Sarebbe stato il caso, nell’inutile match contro la Lazio, di tenere a riposo quanti più titolarissimi possibile, come hanno fatto del resto ieri tutte le squadre impegnate in settimana in coppa.