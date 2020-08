LA SCALETTA – Poker di Europa League per riconquistare la dea bendata

Secondo e ultimo turno degli ottavi di finale di Europa League. Oggi Roma-Siviglia, di cui non era stata disputata l’andata a causa dell’emergenza Covid-19, si giocherà in gara secca in Germania: le vincenti si qualificheranno dunque per le Final Eight. Quattro le città che ospiteranno la fase finale: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, con quest’ultima che sarà anche sede della finale. Ecco il calendario completo delle gare odierne:

Bayer Leverkusen-Rangers (giovedì 6 agosto, ore 18:55, Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Si riparte dal 3-1 per i tedeschi in Scozia nella gara di andata. Sarà il quarto incontro ufficiale tra Leverkusen e Rangers, con ciascuno dei tre precedenti disputati in Coppa UEFA/Europa League (una vittoria a testa e un pareggio). Il Bayer Leverkusen potrebbe raggiungere i quarti di finale di Europa League per la prima volta dal 2007/08. Curiosità: l’unica vittoria dei Rangers contro il Bayer Leverkusen è arrivata in trasferta, battendo i tedeschi 2-1 nei sedicesimi della Coppa UEFA 1998/99. Quella di 21 anni fa è stata anche l’unica partita vinta dagli scozzesi nelle ultime 19 partite in trasferta contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee (8N, 10P).

Siviglia-Roma (giovedì 6 agosto, ore 18:55, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Tutto in una partita. Siviglia e Roma si giocano il passaggio del turno in gara secca alla MSV Arena di Duisburg. Sarà il primo incontro ufficiale tra i due club: in generale, il Siviglia ha vinto ciascuno degli ultimi due incontri contro squadre italiane, battendo la Lazio sia in casa che in trasferta nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19. La Roma ha vinto solo uno degli ultimi sette incontri contro squadre spagnole (1N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque di queste partite. Curiosità: il club giallorosso ha perso solo una delle ultime nove partite in Europa League (4V, 4N) e potrebbe raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 1998/99.

Basilea-Eintracht Francoforte (giovedì 6 agosto, ore 21, Sky Sport 254)

Si riparte dal 3-0 per gli svizzeri nella gara di andata. L’Eintracht Francoforte ha vinto due della quattro trasferte contro squadre svizzere in competizioni europee (1N, 1P); tuttavia, l’ultimo successo dei tedeschi risale a ottobre 1977, quando si imposero per 3-0 sullo Zurigo in Coppa Uefa. Il Basilea ha vinto sei delle ultime sette partite di Europa League, comprese le ultime quattro in cui non ha subito gol. Per i tedeschi c’è un precedente a cui aggrapparsi: l’ultima squadra a essersi qualificata in Europa League dopo aver perso la prima di due gare a eliminazione diretta con almeno tre gol stata il Valencia nel 2013-14, nei quarti di finale, proprio contro il Basilea.

Wolverhampton-Olympiakos (giovedì 6 agosto, ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Le squadre si affrontano per la seconda volta in gare ufficiali dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata in Grecia. L’Olympiakos ha già eliminato una avversaria inglese in questa Europa League, ribaltando il risultato contro l’Arsenal nel match di ritorno, dopo aver perso quello di andata ai sedicesimi. Di fronte la squadra greca avrà un avversario in salute: dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Sporting Braga nel match di esordio della fase a gironi, i Wolves hanno trovato il gol in tutte le successive otto partite di Europa League (18 reti in totale).

di Vincenzo Letizia