LA SCALETTA – Champions League: storico il quarto di fianle tra Atalanta e PSG, la nostra giocata

Una partita inedita quella tra Atalanta (3,33) e PSG (2,08) che inaugurerà, martedì 12 agosto, i quarti di finale di Champions League. La Dea e il PSG sono reduci da un campionato vissuto da protagonisti indiscussi: i bergamaschi hanno chiuso al terzo posto dopo aver vantato un’imbattibilità di 17 partite. I parigini, invece, arrivano all’appuntamento con due trofei più in bacheca – titolo e Coppa della Lega – nonostante la Ligue1 si sia interrotta a marzo. Uno scontro che per gli analisti di Planetwin365 e il 46% dei tifosi sarà a favore della squadra francese, tuttavia il 29% dei supporter crede nelle ottime prestazioni dei bergamaschi, che hanno dimostrato la propria competitività nei momenti di estrema difficoltà.

Il match potrebbe regalare 3 o più gol (Over 2,5 a 1,50), il risultato esatto di 1-2 (9,06) è molto giocato. Mister Gasperini ancora una volta dovrà fare a meno del suo attaccante più proficuo in questa competizione, Iličić; problemi anche per la panchina del PSG che non potrà contare su due big come Mbappè e Di Maria con Verratti a rischio. Per i quotisti i possibili marcatori del match potrebbero essere per il PSG Neymar (2,20) e Icardi (2,20) mentre per la Dea il favorito è Zapata (2,35).

La nostra giocata (SCALETTA) di oggi:

Ricordando sempre che il gioco può creare dipendenza patologica e che è vietato ai minori, raccomandiamo sempre di scommettere con metodo e soprattutto con moderazione. Buona fortuna…

di Vincenzo Letizia