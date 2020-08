LA SCOMMESSA – Europa League, Inter attenzione allo Shakhtar: la nostra multipla

L’Inter non disputava una semifinale europea dal 2010, anno del ‘Triplete’ e dello straordinario trionfo in Champions League con José Mourinho. I nerazzurri si ritrovano ora a giocarsi un posto per la finalissima di Europa League, ma davanti c’è l’ostacolo Shakhtar Donetsk. Quello della Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf sarà il terzo confronto in assoluto tra queste due squadre, che si erano affrontate solo in una sfida andata e ritorno nel 2005 per i preliminari di Champions League. All’andata l’Inter di Mancini vinse per 2-0 con le reti di Martins e Adriano, al ritorno un 1-1 che qualificò i nerazzurri con gol di Alvaro Recoba. Entrambe le squadre hanno vinto almeno una volta questa competizione nella loro storia. Lo Shakhtar ha trionfato proprio in Europa League, nel 2009, battendo in finale il Werder Brema per 2-1 ai tempi supplementari. L’Inter, invece, ha vinto per ben tre volte la vecchia Coppa UEFA: nel 1991 in finale andata e ritorno con la Roma, nel 1994 in finale andata e ritorno con il Salisburgo e nel 1998 in partita secca con la Lazio. I nerazzurri nel 1997 hanno anche perso una finale ai rigori contro lo Schalke 04. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e in chiaro su TV8. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, commento tecnico di Fernando Orsi. A bordocampo Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo.

Ecco la nostra giocata odierna 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre giocate, unisciti:

al canale Telegram (fondamentale per i live): t.me/direttobetting

(fondamentale per i live): t.me/direttobetting entra a far parte delle pagine Facebook:

https://www.facebook.com/vincenzoletiziapronostici/

https://www.facebook.com/DirettoBetting

‌Seguimi su Instagram :

https://www.instagram.com/direttobetting/

: https://www.instagram.com/direttobetting/ Mi trovi anche su Twitter:https://twitter.com/BettingDiretto?s=08

Ricordando sempre che il gioco può creare dipendenza patologica e che è vietato ai minori, raccomandiamo sempre di scommettere con metodo e soprattutto con moderazione. Buona fortuna…