Il Barcellona trema: affondo dell’Inter su Messi, crolla la quota nerazzurra

ROMA – Lionel Messi potrebbe veramente lasciare il Barcellona. Mai come in questi ultimi giorni si parla insistentemente dell’addio dell’argentino. Tutto è nato dall’eliminazione dalla Champions League con un passivo rotondo di otto gol, spettacolo andato in scena contro il Bayern Monaco, che non è stato gradito dall’attaccante blaugrana. E chi potrebbe approfittare di questa situazione è l’Inter. Se giorni fa era una outsider, oggi è in grande vantaggio. Il club di Milano e suoi tifosi, riferisce agipronews, potrebbero presto vedere la stella di Rosario varcare i cancelli del Centro Sportivo Suning. La conferma arriva dai betting analyst di Snai. Pochi giorni fa era stata aperta la scommessa sulle possibili destinazioni del talento argentino, ma le quote ora sono cambiate. E anche sensibilmente. In discesa appunto l’ipotesi Inter, che da 3,00 passa a 2,75, l’offerta più bassa raggiunta finora. Ma a far sperare i tifosi nerazzurri è anche la quota del possibile approdo dell’argentino al Manchester City. Se fino a qualche giorno fa era considerata la vera favorita, ora i bookmaker, riporta agipronews, offrono un trasferimento in Inghilterra, sponda Citizens, a 4,75 (in precedenza era dato a 3,00). Chissà se l’Inter si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A con uno tra i migliori giocatori al mondo. FT/Agipro

Vincenzo Letizia

