LA SCALETTA – Champions, Bayern Monaco nettamente favorito contro il Lione

Il Psg è la prima finalista della Champions League 2019-20. La squadra di Tuchel , che in semifinale ha battuto il Lipsia per 3-0, attende ora il nome della propria avversaria nell’ultimo atto in programma domenica 23 agosto. A sfidare Neymar e compagni sarà la vincente della partita in programma stasera alle ore 21 allo stadio José Alvalade di Lisbona tra Lione e Bayern Monaco . La formazione di Garcia , dopo aver eliminato la Juve negli ottavi di finale, ha battuto anche il Manchester City di Pep Guardiola (3-1) e ora sogna un’altra impresa contro i bavaresi. Percorso netto fin qui per la formazione di Flick : nove vittorie in nove partite, 39 gol fatti e otto subiti. I tedeschi, dopo aver battuto il Chelsea sia all’andata (3-0) che al ritorno (4-1) negli ottavi di finale, hanno eliminato dalla competizione il Barcellona di Lionel Messi con un netto 8-2. Il Bayern Monaco e il Lione si sfidano in una competizione europea per la nona volta: la formazione tedesca ha vinto quattro delle precedenti otto gare (2N, 2P). Inoltre, l’ultima volta che si sono incrociate è stato nella semifinale di Champions League del 2009/10, in cui il Bayern Monaco vinse tra andata e ritorno con uno score complessivo di 4-0.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu