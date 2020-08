Venerato: “Napoli, il prescelto è Sokratis in caso di partenza di Koulibaly”

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”:

“Bisognerà capire se Maksimovic rinnoverà entro il 5 ottobre altrimenti andrà via. Successivamente si parlerà con altri profili a mercato chiuso, in primis Insigne. Alternative ad Allan di primo piano non sono saltate fuori, Castrovilli mi sembra un’impresa impossibile strapparlo alla Fiorentina. Esce fuori dai radar Vlasic perchè viene visto molto offensivo per quello che cerca il Napoli. Veretout, il Napoli lo prenderebbe perché garantirebbe un salto di qualità. Se arrivasse, uno tra Demme e Lobotka potrebbe andare via: il più indiziato è il tedesco. La Roma chiede 35 milioni per il francese che pretende almeno 3,5 per trasferirsi: è un’operazione complessa che dipende anche dai soldi della cessione Koulibaly. Gli azzurri non cedono Kalidou perché non è arrivata l’offerta giusta, il prescelto e Sokratis in caso di partenza del senegalese. Il Napoli ha un accordo verbale con l’ex Genoa. Tutto definito per Karbownik, al Legia andranno 7 milioni. L’arrivo dipende dalle cessioni di Malcuit e Ghoulam: se non verranno ceduti, il polacco potrebbe anche arrivare a gennaio 2021. Milik? La Roma gli ha dato 7 giorni per decidere. Il Napoli non vuole privarsi di Meret, ma il ragazzo non accetta la panchina: se da qui al 5 ottobre ci saranno offerte l’entourage ha chiesto al lcub di valutarle. E’ un mini braccio di ferro”