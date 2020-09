Napoli – Pescara si disputerà regolarmente oggi alle 18 a Fuorigrotta

Rientrato l’allarme dell’annullamento dell’amichevole tra il Napoli e il Pescara, in programma nel tardo pomeriggio di oggi allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Dunque la gara con gli abruzzesi del presidente Sebastiani si svolgerà regolarmente. Per l’occasione tornerà sul terreno di gioco dell’impianto napoletano un calciatore di vecchia conoscenza che all’ombra del Vesuvio ha vissuto un’annata molto tribolata e non all’altezza dei suoi trascorsi. Si tratta del centrocampista VaIdifiori., il quale ha affermato di aver un ottimo ricordo della città e dei tifosi e di essere rammaricato per non aver dato alla squadra partenopea quel contributo che tutti si aspettavano. I tifosi azzurri potranno assistere all’amichevole sull’emittente Sky in pay per Wiew al costo di € 5,99.