CdS: Gattuso, contro i ducali, adotterà il vecchio modulo 4-3-3

Il tecnico del Napoli, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” di stamattina, appare intenzionato a confermare il vecchio modulo 4/3/3, nel debutto in campionato, domenica, contro il Parma al Tardini. Se così fosse uno tra Mertens e Osimhen dovrà andare in panchina a meno che il belga non venga impiegato sulla corsia alta di destra. Dunque il pensiero di affidarsi al consueto e consolidato 4-3-3, di sarriana memoria malgrado gli ultimi esperimenti basati sul 4-2-3-1, prenderà il sopravvento. Un modulo che sicuramente potrà essere utilizzato nell’arco di una gara, tuttavia non in questo esordio importante. Come dicevamo il 4-3-3 non consentirebbe una coppia d’attacco formata dal neo acquisto nigeriano e da Ciro Mertens, che scenderebbe in campo dal primo minuto soltanto qualora Ringhio decidesse di schierarlo sulla fascia destra, il che sembra molto difficile. Oggi come oggi non è facile ipotizzare l’undici azzurro che calcherà il terreno del Tardini. nessun calciatore è sicuro della sua presenza. Lo stesso Koulibaly benché in lista di sbarco, se in questi giorni, non ci saranno nuovi sviluppi nella trattativa con il City, potrebbe risultare in formazione.