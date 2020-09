Vincenzo Pisacane (Ag. Insigne): “Contini resta a a Napoli. Tutino a Salerno, Palmiero al Chievo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne: “Sono sicuro che quest’anno Lorenzo prenderà meno pali e farà più gol. Palmiero? È un giocatore del Chievo Verona, abbiamo trovato accordo ieri e sarò lì in prestito con diritto di riscatto. Tutino? Dovrebbe essere tutto a posto con la Salernitana, ci sono alcuni dettagli da limare che al momento rallentano la trattativa. Ha nelle corde almeno 20 gol in Serie B, specialmente nel modulo di gioco della squadra scelta. Per me deve giocare come punta come Osimhen, non come Dzeko. Parma-Napoli? È vero che il Napoli non ha brillato per 60’, ma è anche vero che è stata la prima partita, faceva molto caldo e non avevamo gare importanti alle spalle. Non ha fatto un gran primo tempo, ma è stato anche per la bravura del Parma nel giocare stretti in difesa. Nikita? Resterà sicuramente al Napoli. Si è creato un gruppo magnifico perché Gattuso ha avuto un grande maestro: Ancelotti. Rino dà la stessa importanza a tutti i giocatori, qualche giorno fa è rimasto a parlare un bel po’ con Palmiero, perché voleva tenerlo e gli ha spiegato anche i motivi. Poi è stata una scelta di Luca fare un altro anno in Serie B. Tutto questo fa in modo che il gruppo sia coeso e compatto“.