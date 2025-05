de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Montervino, Mignano e Mandato a NM LIVE 

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Incontro tra Zelensky e Putin per la pace? Me lo auguro, sia per mettere fine alle atrocità della guerra sia per gli effetti che questa guerra ha avuto su tutta l’Europa. Speriamo che le condizioni per la pace siano giuste. Il Napoli non deve ansioso? No, ma per raggiungere lo scudetto bisogna imporre la propria forza contro un Cagliari già salvo e senza motivazioni. Il Napoli deve mettere il risultato al sicuro il prima possibile, per vincere lo scudetto devi giocare da campione d’Italia. L’Inter giocherà contro un Como spensierato, i nerazzurri poi hanno sprecato già troppe occasioni, quindi difficilmente falliranno. Non sarà un match facile per il Napoli attuale, anche i tifosi ne sono consapevoli e per questo l’entusiasmo in città al momento è contenuto. Polemiche dell’Inter sugli arbitraggi? Il Napoli ha avuto una condotta fin troppo corretta, agli azzurri è stato negato un rigore solare. Il VAR non doveva e non poteva intervenire in quella circostanza, l’arbitro aveva già valutato il contatto di Simeone a centrocampo. E’ una cosa grave, per colpa di questo errore il Napoli deve per forza vincere nell’ultima giornata, in caso di successo a Parma avrebbe potuto anche pareggiare con il Cagliari. Capisco l’atteggiamento del Napoli, ma io mi sarei fatto sentire. L’Inter, invece, ha imposto un silenzio stampa senza senso, il rigore di Bisseck era solare. I retropensieri su Guida sono indecenti ed immotivati. Futuro di Conte? Al momento non ci interessa, bisogna pensare all’ultima partita. Avremo modo e tempo per parlarne in estate ampiamente. Poi le richieste di Conte per il prossimo anno sono comprensibili, staremo a vedere. Il Napoli dovrà giocare 4 competizioni, uno come Conte vuole essere competitivo su ogni fronte. Il Napoli ha delle carenze forti nella rosa, al momento ci sono 13-14 titolari veri e propri. Serviranno, quindi, almeno 8-9 acquisti per i quali si dovranno spendere circa 200 milioni. Il monte ingaggi poi sarebbe comunque più basso di Inter, Juventus e Milan. Le richieste sulle strutture poi le conosciamo, in caso di no della società sarei preoccupato. Formazione per il Cagliari? Credo che ci sarà la stessa vista contro il Parma, con Raspadori in avanti accanto a Lukaku. Speriamo che non ci sia paura, quella potrebbe incidere tanto. Non ci sarà nemmeno Conte in panchina dopo il rosso, quindi sarà un altro elemento da valutare. Lo stesso varrà anche per Inzaghi e l’Inter, vedremo. Come immagino la festa? Non la immagino, non voglio valutare nulla al momento. Anche perchè in caso di fallimento non riesco ad immaginare lo scenario”.

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli-Cagliari? Una partita emozionante, bisogna gestire l’adrenalina, festeggiare lo scudetto in casa sarebbe incredibile, possibile ballottaggio tra Raspadori e Neres”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Napoli-Cagliari una gara che tutti vorrebbero giocare? Magari, ai miei tempi il Napoli aveva obiettivi diversi purtroppo. Quello di quest'anno è un obiettivo bello ed importante, tutti vorremmo scendere in campo. Sarà una partita emozionante, una sorta di gara nella gara. Bisogna raggiungere i tre punti, ma andranno gestire anche l'emozione e l'adrenalina del momento. Festeggiare in casa con i propri tifosi sarebbe incredibile, ad inizio anno nessuno lo avrebbe potuto immaginare. Emozioni? Direi "'O fridd nguoll". La maglia azzurra, per un napoletano come me, è una sorta di seconda pelle. Poche volte ho vissuto queste sensazioni. Gli stimoli nell'ultima giornata contano? Certo che sì, lo abbiamo visto anche contro il Parma. Loro si dovevano salvare, quindi avevano motivazioni diverse rispetto ad un Cagliari già salvo. Nulla è scontato, ma il traguardo è a portata di mano ed una squadra allenata da Conte difficilmente si lascerà sfuggire questa occasione. Doveva essere una stagione di ricostruzione ed invece hai raggiunto la Champions e ti stai giocando lo scudetto. Il Napoli deve avere tante motivazoni, a prescindere dall'avversario. Conte e Inzaghi squalificati, chi ci perde di più tra Napoli e Inter? Entrambe, ma ormai i giocatori hanno assimilato al meglio le idee dei mister, poi dalla tribuna arriveranno comunque delle indicazioni, un tempo non si poteva fare. Ora contano le motivazioni e la voglia dei calciatori in campo. Formazione contro il Cagliari? Credo la stessa vista con il Parma. Neres potrebbe essere un'opzione, il ballottaggio potrebbe essere tra lui e Raspadori".

NM LIVE – Coppola: “Napoli? Il Cagliari non ha motivazioni ma nulla è scontato, gli azzurri dovranno fare il loro dovere”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Volata finale per lo scudetto? Il Cagliari sembra non avere motivazioni, ma nulla è scontato. Il Napoli dovrà fare il loro dovere, i calciatori dovranno fare la differenza. Mancheranno Conte e Inzaghi in panchina? Ormai le squadre vanno col pilota automatico, poi la presenza degli allenatori in panchina è importante sempre, entrambe le squadre saranno leggermente penalizzate. Ci sarà però il modo di poter comunicare qualcosa ai loro rispettivi vice. Le risorse fisiche al momento sono poche, Conte cercherà di mettere in campo la squadra migliore, immagino quindi un 4-4-2 con l'inserimento di Neres dalla panchina. La città si è comportata bene, anche due anni fa andò tutto bene. Parlando di Napoli si esagera sempre. Stavolta non ho visto nessuno striscione, neanche una bandiera. L'appello di Conte è stato ascoltato, la città è in attesa".

NM LIVE – Montervino: “Scudetto? Il Napoli meriterebbe questo traguardo, la partita col Cagliari va vinta già nel tunnel, polemiche dell’Inter? E’ un gesto di debolezza”

FRANCESCO MONTERVINO, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Parole di Conte post Parma sullo scudetto? Si è liberato, il Napoli meriterebbe questo traguardo al termine di una stagione vissuta da protagonista. Pressioni e polemiche dell'Inter in vista dell'ultima giornata? Credo sia un gesto di debolezza, vogliono togliere responsabilità ai calciatori dopo una brutta partita contro la Lazio, anche in vista della finale di Champions League. Il Napoli ha un vantaggio grande, è artefice del proprio destino. Formazione contro il Cagliari? Solo Conte poteva compiere questa impresa, dobbiamo dirlo, ma la gestione delle ultime partite non mi ha convinto fino in fondo. Tutti dovranno dare il loro contributo, ma i titolari avranno il compito ed il dovere di indirizzare subito la partita. Qualora la gara diventi difficile mi aspetto poi qualche mossa importante di Conte. Come immagino l'ultima giornata? Deve finire sotto al tunnel prima della partita, l'atteggiamento deve fare la differenza. Il Napoli si gioca lo scudetto ed il Cagliari è già salvo, devi vincerla con la testa. Io ai tempi della Salernitana, in B e in C, andavo ad intimorire i calciatori avversari, magari in modo scherzoso ma volevo condizionarli a livello mentale. Questo dovranno fare i calciatori azzurri, serve la giusta presunzione. Buona partita a tutti, speriamo ci possa essere una grande festa".

NM LIVE – Mignano: “Il Napoli merita lo scudetto, la spinta del pubblico farà la differenza, la gara col Cagliari va chiusa il prima possibile”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Polemiche dell'Inter? Siamo alla fine della stagione, quando l'obiettivo si allontana provi ad alzare la voce. Credo che ora l'Inter si potrà concentrare di più sulla finale di Champions. Siamo alla resa dei conti, venerdì sera la città potrà vivere una grande serata di gala, sono convinto che con la spinta del pubblico il Napoli dimostrerà di meritare questo scudetto. Nessuna paura, sono gli altri che devono avere paura degli azzurri. Dopo un anno così non si può sprecare un'occasione enorme. Punterei sul 4-3-3 contro il Cagliari, la gara va chiusa nella prima mezz'ora. Il Napoli è stato in vetta più di tutte le altre, ha meritato di essere dov'è. Lo scudetto sarebbe meritato, spero che anche i tifosi dimostrino di essere tifosi da scudetto".

NM LIVE – Mandato: “Scudetto? Il Napoli sta compiendo un’impresa, contro il Cagliari potrebbe giocare David Neres dal primo minuto”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Demeriti di Inzaghi e dell'Inter in chiave scudetto? Non parlerei di questo, credo che l'Inter fosse la favorita assoluta ma il Napoli di Conte sta facendo un'impresa incredibile, vanno sottolineati i meriti del Napoli. Formazione contro il Cagliari? Neres è tornato a disposizione, potrebbe esserci lui dall'inizio. Poi eventualmente c'è la carta Raspadori a gara in corso. Ma a prescindere dai moduli e dalle scelte credo che sia fondamentale la mentalità, da questo punto di vista sono sereno. La squadra è in difficoltà fisicamente, per questo non bisogna pensare al gioco ma solo al risultato".