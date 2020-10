CdS: Interrogatorio di tre ore degli ispettori federali ai medici e dirigenti azzurri a Castel Volturno

Ieri ben tre ispettori della Procurale Federale si sono recati al Centro Tecnico di Castel Volturno per interrogare lo staff medico ed i dirigenti del Napoli sulla vicenda Covid 19. Un autentico interrogatorio di tre ore in cui gli inviati federali hanno acquisito altri documenti ed ispezionato la bolla in attesa del responso del giudice sportivo sulla sentenza relativa alla gara fantasma Juventus – Napoli. Caso del tutto singolare visto che nessuno si è presentato in casa genoana, dove i contagi sono stati più di 20 ed a Torino, per fare altrettanto. Ricordiamo che il legale della società di De Laurentiis ha già inviato un pre-ricorso all’eventuale sconfitta a tavolino per 0-3 e al possibile punto di penalizzazione, visto che non ci sono gli estremi. Ma quando c’è di mezzo il Napoli tutto può accadere anche l’impossibile.