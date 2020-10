Napoli: primo allenamento di Bakayoko con la maglia azzurra

L’approdo alla corte di Gattuso dell’ex centrocampista del Milan Bakayoko non è certamente coinciso con un clima disteso e sereno, essendo giunto a Castel Volturno proprio nel momento caotico dei contagi di Zielinsky ed Elmas ma il giocatore scalpita e non vede l’ora di giocare. Bakayoko ha scelto la maglia numero 5, quella di Allan e ieri ha svolto il suo primo allenamento, con gli altri nuovi compagni nella bolla del Centro tecnico in provincia di Caserta. Nei prossimi dieci giorni che mancano alla partita casalinga con l’Atalanta il neo centrocampista azzurro cercherà di riprendere il ritmo gara poichè non scende in campo dal 7 marzo scorso quando disputò l’ultimo match in Nizza-Monaco. Il tecnico calabrese che conosce benissimo il calciatore potrebbe fare di Bakayoko un perno della zona mediana, in particolare allorché adotterà il 4-2-3-1. Per la cronaca Il francese è il solo a possedere le caratteristiche da incontrista, oltre a grande fisicità e statura. Un ottimo acquisto che aumenterà la forza di questa squadra. Adesso non rimane che ammirare le sue doti sul terreno di gioco non appena si ritornerà, finalmente, a parlare di calcio giocato.primo allenamento col Napoli