Liguori a Radio Marte: “Di fronte al COVID-19 siamo tutti uguali. Calcio? Mi interessa più cosa succede nelle città”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Liguori, giornalista.

“Oggi una partita falsata non vale niente. Quello di Aston Villa-Liverpool è un risultato sportivo corretto? No. I giocatori che si infortunano li rimettono in campo in due mesi, distruggono le persone. Bolla? Non si può fare, hanno i bambini che vanno a scuola. Siamo tutti uomini di fronte al COVID-19, uguali. Adesso i ristoranti fanno la fame, ci sono un sacco di ristoranti storici che sono più importanti della squadra del Napoli. Il settore è in sofferenza. Napoli ha sempre avuto un’economia sommersa. Perché dobbiamo pensare al calcio quando invece bisogna pensare cosa succede in città come Milano o Napoli?”.