Serie C, il Benevento cade contro il Catania: decide un gol di Carpani

Il Benevento affronta il Catania allo stadio “Massimino” in un match valido per la seconda giornata del campionato di serie C. Gli uomini di Auteri non avranno Meccariello e Tosca in difesa che saranno assenti per infortunio. Panchina per il nuovo acquisto Oukhadda.

Padroni di casa costretti a rinunciare al nuovo acquisto Montalto, ma manca anche Verna.

Queste le due formazioni che si affronteranno.

Il Benevento schiera Nunziante tra i pali, in difesa Berra, Capellini, Viscardi e Ferrara. A centrocampo Acampora, Viviani e Talia. In attacco il tridente formato da Lamesta, Manconi, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Prisco, Veltri, Starita, Pinato, Simonetti, Ciurleo, Oukhadda, Borello, Perlingieri, Avolio.

Mister Domenico Toscano replica con Bethers in porta. Ierardi, Di Gennaro, Castellini in difesa. In mediana Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio. Attacco con Carpani e Luperini alle spalle di Lunetta. A disp.: Adamonis, Butano, Quaini, Raimo, Allegra, De Rose, Forti, Ciniero, Jimenez, Stoppa, Inglese, D’Emilio, Corallo.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

La gara

Dopo due minuti è il Catania che ci prova con una conclusione di Carpani ma il pallone termina a lato di poco. Replica subito il Benevento con Viviani che approfitta di un errore di Di Tacchio ma la conclusione è alta di poco. Etnei aggressivi. Al 7′ cartellino giallo per Viviani del Benevento che commette fallo su Guglielmotti. Al 9′ gli fa compagnia Acampora per un fallo su Sturaro. Nunziante è costretto ad uscire per sventare un pericoloso inserimento di Carpani al 17′. Giallo per Anastasio del Catania al 20′.

Vantaggio dei padroni di casa al 23′: si oppone una prima volta Nunziante con una respinta di piede su tiro di Lunetta (errore di Capellini), ma nulla può sulla ribattuta di Carpani che fa esplodere il “Massimino”.

Stregoni che fanno fatica a contenere le ripartenze del Catania. Crea un pericolo il Benevento con un tiro di Lanini (servito da Talia) al 45′, ma il pallone è alto di poco sulla traversa. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero.

Nella ripresa il Benevento manda in campo Perlingieri e Borello al posto di Lanini e Acampora. Al 55′ il Catania sostituisce Anastasio con Quaini. Gli uomini di Auteri dovrebbero fare qualcosa in più per rendersi pericolosi ma non riescono a trovare la giocata giusta. Ammonito Manconi per fallo su Ierardi al 60′. Al 61′ la Strega manda in campo Pinato al posto di Viviani.

Anche il Catania richiama in panchina Lunetta e inserisce Stoppa al 62′. Pericoloso il Benevento al 63′: tiro dal limite dell’ area di Talia con il pallone che scheggia la traversa. Insiste il Benevento e per ben due volte mette alle corde il Catania che si salva con il portiere e Sturaro su una doppia conclusione di Borello e Manconi al 66′.

Forse fresche per il Catania che sostituisce Sturaro e Carpani con De Rose e Inglese al 70′. Ancora Benevento: conclusione di Perlingieri che si spegne di poco a lato al 72′. Catania che fatica a ripartire. Cartellino giallo per Guglielmotti che commette fallo su Ferrara al 75′.

Prova Manconi all’ 85′: pallone fuori. Altro cambio nel Benevento che manda in campo Starita per Lamesta all’ 88′. Ancora Manconi al 90′: la sua conclusione impegna il portiere Bethers. Concessi cinque minuti di recupero e il Catania prova a rendersi pericoloso con un tiro di Stoppa durante una ripartenza. Il risultato non cambia e gli uomini di mister Toscano portano a casa l’ intera posta in palio.