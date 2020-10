AZ Alkmaar, 4 giocatori positivi: giovedì affronteranno il Napoli

Allerta massima per il Napoli, che giovedì sarà impegnato nello scontro di Europa League contro l’AZ Alkmaar di Arne Slot. Gli olandesi hanno infatti comunicato che quattro giocatori della prima squadra sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. A questi, vanno aggiunti altri 2 giocatori della Primavera e 3 membri dello staff, per un totale di 9 effettivi al momento positivi.

La partita non dovrebbe essere a rischio (la normativa UEFA prevede che con 13 giocatori a disposizione, si potrà scendere in campo), nonostante l’alto numero di tamponi riscontrato: i membri sono stati subito isolati e sono ora in quarantena. “Per motivi di privacy“, si legge nel comunicato, “il club non farà i nomi” dei membri interessati.

