Lega Calcio serie A – Il georgiano del Napoli Kvatatskhelia premiato come miglior giocatore dell’anno

Malgrado il campionato di massima serie abbia il suo epilogo solo domani sera, la Lega Calcio ha già scelto i cinque migliori calciatori dell’annata 202/23, distinguendoli per ruolo. Nicolò Fagioli, della Juve, si è aggiudicato il premio quale miglior giovane Under 23 della stagione. Spiccano nella speciale tabella dei vincitori ben tre calciatori azzurri , freschi di scudetto: infatti, Victor Osimhen è stato giudicato come miglior attaccante, quindi Kvhicha Kvaratskhelia, autentica rivelazione, è stato premiato in qualità di miglior giocatore del nostro campionato. Infine, il sudcoreano Kim – Min – Jae è stato insignito del premio di miglior difensore di serie A. Chiudono il quintetto dei vincitori, il portiere della Lazio Provedel, in virtù dei suoi tanti clean shit e il centrocampista nerazzurro Nicoloò Barella. Ovviamente, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha ricevuto il premio come miglior allenatore e non poteva essere altrimenti.