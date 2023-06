ANTICIPO DI A ULTIMA GIORNATA – Blitz della Fiorentina al Mapei Stadium, contro il Sassuolo

Nel primo anticipo di serie a, valido per l’ultimo giornata di campionato, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tecnico molto gettonato dai rumors di mercato che lo accostano al Napoli, come nuovo allenatore in sostituzione di Luciano Spalletti, si è imposta, ieri, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per 3 a 1 sul Sassuolo. Un risultato che certamente dà morale ai viola in ottica finale di Conferenze League di mercoledì prossimo a Praga, contro il West Ham. Le reti, tutte nella seconda parte del match; Cabral ha realizzato il gol del vantaggio, poi Berardi ha pareggiato su calcio di rigore. Infine, prima Saponara, subentrante e quindi Gonzalez si sono resi protagonisti dell’1 a 3 per i viola. Da rimarcare che i neroverdi sono rimasti in 9, dopo le espulsioni di Ruan e Rogerio. Oggi i soliti anticipi del sabato con le seguenti gare: si comincia alle 18 con Torino – Inter, successivamente, alle 21 scenderanno in campo la Cremonese, contro la Salernitana e l’Empoli contro la Lazio. Per la cronaca, si tratta di match ininfluenti sull’esito della classifica finale. Domani i restanti incontri, con quattro match importantissimi per l’Europa e per la salvezza. Non avranno nulla da dire, viceversa, Napoli – Sampdoria e Lecce – Bologna.