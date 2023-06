ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI – SAMPDORIA, ultimi 90 minuti di campionato che precederanno la premiazione della squadra

Dopodomani, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si cimenterà negli ultimi 90 minuti di un campionato stravinto con cinque turni di anticipo e dominato in lungo ed in largo, conquistando la vetta fin dall’inizio. Le antagoniste nettamente più blasonate e più accreditate alla vittoria del titolo, in agosto, sono state letteralmente surclassate, distanziandole sempre di più, giornata dopo giornata, sino ad arrivare a 22 punti di vantaggio. Soltanto nell’ultimo mese c’è stato un calo fisico e mentale dovuto ad un rilassamento generale per aver raggiunto presto il traguardo, che ha portato, attualmente, ad un distacco dalla seconda in Classifica, la Lazio, di 16 lunghezze. Ma veniamo alla gara di domenica contro la retrocessa Sampdoria, chiamata a fare da spettatrice alle celebrazione dello terzo scudetto della storia del club partenopeo, giunto dopo la bellezza di 33 anni dal secondo. Per quanto riguardo la formazione che scenderà in campo, Spalletti, che saluterà la tifoseria, per godere di un anno sabatico con la sua famiglia, appare intenzionato a schierare il migliore undici possibile, fatta eccezione per Kim, squalificato; il difensore sudcoreano è il primo indiziato, tra la rosa, a fare le valigie, visto che al 99% sarà esercitata la clausola rescissoria di 58 milioni di euro da parte del Manchester United. Il suo posto sarà preso dal brasiliano Juan Jesus. Inoltre, molto probabilmente, rivedremo sulla corsia destra Matteo Politano. Quindi, nel corso della ripresa, il tecnico toscano ,darà spazio alla passarella di commiato ad altri giocatori che non hanno collezionato tante presenze. In casa blucerchiata, Stankovic, che non avrà alcuna pressione, vista già la discesa matematica in serie B, giocherà la sua onesta partita per onor di firma, anche se i suoi uomini vorranno far bella figura al cospetto dei neo Campioni d’Italia. Tra le fila della Sampdoria in campo, per l’ultima gara in carriera il napoletano ex azzurro, Fabio Quagliarella, il quale sarà accolto con grandi applausi dal pubblico sugli spalti. Pertanto ecco le possibili formazioni di domenica sera:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

Come d’abitudine, parliamo dei numeri di questo match: Napoli e Sampdoria si sono incontrate in tre competizioni: serie A, B e Coppa Italia per un totale di 129 partite. Gli azzurri vantano ben 54 successi contro 34, mente i pareggi sono stati 41. Nel girone di andata, al Ferraris, gli azzurri vinsero per 2 a 0, invece nello scorso torneo, a Fuorigrotta, ci fu la vittoria dei padroni di casa di misura, per 1 a 0. Per la cronaca, i doriano non espugnano l’impianto napoletano dal 1998, allorché ebbero la meglio per 0 a 2. Del resto la seconda squadra di Genova vanta solamente 9 successi in terra campana, essendo i partenopei la sua bestia nera lontana da Marassi. In conclusione, registriamo otto successi di fila del Napoli, tra casa e trasferta, nelle recenti otto partite disputate. Domenica, Osimhen e compagni suoneranno la nona sinfonia? A dopodomani l’ardua sentenza!